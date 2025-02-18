На Івано-Франківщині помер зв’язковий УПА Микола Негрич

У віці 95 років помер зв’язковий Української повстанської армії Микола Негрич, родич сотенного УПА Гриця Голинського.

Джерело: Делятинська територіальна громада Івано-Франківської області

Дослівно: "Сьогодні, 18 лютого 2025 року відійшов у вічність житель селища Делятин, останній свідок та учасник національно-визвольної боротьби, зв’язковий УПА Микола Негрич".

Реклама:

Деталі: Як повідомили в громаді, останні роки він проживав разом з донькою у фамільному будинку Голинських в Делятині.

Микола Негрич був родичем сотенного УПА Гриця Голинського.

Чин похорону розпочнеться об 11.00 год., 19 лютого. Поховають Миколу Негрича на центральному старому кладовищі в Делятині.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, у віці 100 років в січні 2025 року померла колишня зв'язкова Української повстанської армії Ангелина Паламар.