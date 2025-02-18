Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

На Ивано-Франковщине умер связной УПА Николай Негрич

Татьяна ОлейникВторник, 18 февраля 2025, 21:38
На Ивано-Франковщине умер связной УПА Николай Негрич
Фото: Делятинская тергромада

В возрасте 95 лет умер связной Украинской повстанческой армии Николай Негрич, родственник сотенного УПА Грица Голинского.

Источник: Делятинская территориальная громада Ивано-Франковской области

Дословно: "Сегодня, 18 февраля 2025 года отошел в вечность житель поселка Делятин, последний свидетель и участник национально-освободительной борьбы, связной УПА Николай Негрич".

Реклама:

Детали: Как сообщили в общине, последние годы он проживал вместе с дочерью в фамильном доме Голинских в Делятине.

Николай Негрич был родственником сотенного УПА Грица Голинского.

Чин похорон начнется в 11.00, 19 февраля. Похоронят Николая Негрича на центральном старом кладбище в Делятине.

РЕКЛАМА:

Напомним, в возрасте 100 лет в январе 2025 года умерла бывшая связная Украинской повстанческой армии Ангелина Паламар.

Ивано-Франковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
СМИ: Американская разведка не видит готовности Путина к реальному миру в Украине
Словакия выдворила украинца, обвинив в подготовке госпереворота
видеоДроновые войска поразили редкую северокорейскую САУ
В Украине в среду будут действовать ограничения элекроэнергии для бизнеса и промышленности
НБУ может лишить Порошенко влияния на Международный инвестиционный банк
Из-за переговоров РФ и США Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию
Все новости...
Ивано-Франковская область
Все образовательные учреждения Ивано-Франковской области переходят на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости гриппом
Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру на Ивано-Франковщине – ОВА
На Ивано-Франковщине прогремели взрывы – СМИ
Последние новости
23:45
Трамп заявил, что Россия якобы хочет закончить войну
23:30
Если потеряли работу: 5 практических советов, которые помогут снизить уровень тревоги
23:05
У Папы Римского – двусторонняя пневмония, он остается в больнице
22:52
Reuters: Зеленский не поехал в Саудовскую Аравию, чтобы не легитимизировать встречу США и РФ
22:49
На фронте за сутки произошло почти полторы сотни столкновений – Генштаб
22:34
В Киеве прогремели взрывы: работают силы ПВО
22:34
Самое экстремальное переживание военного опыта. Чем особен новый фильм оскароносного Чернова
22:13
СМИ: Американская разведка не видит готовности Путина к реальному миру в Украине
22:07
Магучих первой в сезоне преодолела 2 метра и выиграла турнир в Словакии в прыжках в высоту
21:59
Это его посмертная воля. Как мама погибшего "Гренки" уже более полугода борется за память сына
Все новости...
Реклама:
Реклама: