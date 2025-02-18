На Ивано-Франковщине умер связной УПА Николай Негрич

В возрасте 95 лет умер связной Украинской повстанческой армии Николай Негрич, родственник сотенного УПА Грица Голинского.

Источник: Делятинская территориальная громада Ивано-Франковской области

Дословно: "Сегодня, 18 февраля 2025 года отошел в вечность житель поселка Делятин, последний свидетель и участник национально-освободительной борьбы, связной УПА Николай Негрич".

Реклама:

Детали: Как сообщили в общине, последние годы он проживал вместе с дочерью в фамильном доме Голинских в Делятине.

Николай Негрич был родственником сотенного УПА Грица Голинского.

Чин похорон начнется в 11.00, 19 февраля. Похоронят Николая Негрича на центральном старом кладбище в Делятине.

РЕКЛАМА:

Напомним, в возрасте 100 лет в январе 2025 года умерла бывшая связная Украинской повстанческой армии Ангелина Паламар.