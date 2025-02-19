ISW: Лавров на переговорах зі США перекладав відповідальність за війну на Україну
Під час переговорів між США і Росією у Саудівській Аравії міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров виправдовував повномасштабне вторгнення Росії, перекладаючи відповідальність за війну на Україну та Захід. Він повторив пропагандистські тези Кремля про нібито "першопричини" війни, серед яких розширення НАТО та "дискримінація" російськомовного населення в Україні.
Джерело: ISW
Деталі: У своєму звіті аналітики вказують, що під час переговорів у Саудівській Аравії російська делегація заявила про необхідність усунення так званих "першопричин" війни, серед яких Кремль традиційно називає розширення НАТО та, нібито дискримінацію українським урядом етнічних росіян, а також російської мови, ЗМІ та культури в Україні.
Експерти ISW наголошують, що така риторика є частиною ширшої інформаційної кампанії Кремля, яка намагається представити повномасштабне вторгнення Росії як вимушений крок у відповідь на дії України та Заходу. Таким чином, Москва прагне виправдати свою агресію, підміняючи реальні причини війни пропагандистськими тезами.
Дослівно: "Такі заяви заперечують той факт, що Зеленський балотувався і вступив на посаду під гаслом припинення триваючого конфлікту і намагався домовитися з Путіним на початку свого президентського терміну, а також те, що Путін відмовився припинити безперервні порушення його маріонетками умов Мінських домовленостей".
Деталі: Лавров також повторив давні вимоги Путіна, висунуті ще наприкінці 2021 року, серед яких – нейтралітет України, відмова від вступу до НАТО, обмеження чисельності української армії та фактичне усунення українського уряду від влади.
Лавров, зокрема, заперечив відповідальність Росії за її цілеспрямовані та багаторічні спроби знищити українську енергетичну інфраструктуру. Він стверджував, що російські війська не мали наміру завдавати їй шкоди, попри численні докази того, що російські війська систематично завдають ударів високоточною зброєю саме по енергетичних об’єктах України.
Дослівно: Росія також неодноразово експериментувала з різними комбінованими атаками, спрямованими на подолання української протиповітряної оборони та ураження запланованих цілей.
Під час двосторонньої зустрічі американські офіційні особи запропонували російській делегації мораторій на удари по енергетичних об’єктах Росії та України, на що Лавров відповів, що російські війська нібито завдають ударів лише по об’єктах, які "безпосередньо підтримують" українських військових".
Деталі: ISW підкреслює, що Лавров навмисно применшує масштаби російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі, які війська РФ здійснювали кожної зими від початку повномасштабного вторгнення.
Ключові висновки ISW за 18 лютого:
- Російські та американські офіційні особи зустрілися в Саудівській Аравії 18 лютого для двосторонніх переговорів щодо війни в Україні. Проте, згідно з оцінками західних розвідок і американських посадовців (відповідно до давньої оцінки ISW), Росія не демонструє жодних ознак готовності піти на значущі поступки щодо України.
- Багато нещодавніх заяв російських високопосадовців свідчать про те, що Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах і продовжує прагнути до знищення української держави. Водночас Москва не демонструє жодних публічних ознак готовності до істотних компромісів.
- На двосторонній зустрічі російські посадовці продовжували демонструвати небажання Кремля вести реальні переговори та наголошували на прагненні досягти своїх максималістських цілей в Україні.
- Зеленський, на відміну від кремлівських чиновників, продовжує демонструвати готовність України до компромісів задля досягнення тривалого припинення війни.
- Російські офіційні особи в Саудівській Аравії, ймовірно, розпочали тривалу спробу схилити Сполучені Штати до прийняття російських пропозицій щодо економічних та інвестиційних заходів замість реальних поступок Росії у питанні України.
- Зокрема, Дмитрієв намагався представити запропоновані Росією економічні стимули як більш вигідні для США, ніж для самої Росії. Однак насправді Москва терміново потребує економічної допомоги, щоб уникнути кризи, що насувається у 2025–2026 роках.
- Американські чиновники продовжують зустрічатися з європейськими лідерами для координації підтримки України.
- Тим часом російські війська просунулися вперед у районах Борової, Торецька та Великої Новосілки.
- Російський "воєнкор" і колишній інструктор підрозділу "Штурм-Z" скаржиться, що відсутність реакції російського військового командування на системні проблеми обмежує просування російських військ під Покровськом.
- Російське видання SOTA повідомило 18 лютого, що голова Республіки Мордовія Артем Здунов оголосив про збільшення одноразових виплат призовникам, які підписують контракт із Міністерством оборони РФ, з 400 тисяч рублів ($4 369) до 1,1 мільйона рублів ($12 015).
- Водночас російські війська продовжують відправляти на фронт поранених і непридатних за станом здоров’я солдатів, намагаючись вирішити проблему нестачі особового складу.