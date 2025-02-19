ISW: Лавров на переговорах с США перекладывал ответственность за войну на Украину

Встреча между Россией и США в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 18 февраля 2025 года. Фото: Getty Images

Во время переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оправдывал полномасштабное вторжение России, перекладывая ответственность за войну на Украину и Запад. Он повторил пропагандистские тезисы Кремля о якобы "первопричинах" войны, среди которых расширение НАТО и "дискриминация" русскоязычного населения в Украине.

Источник: ISW

Детали: В своем отчете аналитики указывают, что во время переговоров в Саудовской Аравии российская делегация заявила о необходимости устранения так называемых "первопричин" войны, среди которых Кремль традиционно называет расширение НАТО и, якобы дискриминацию украинским правительством этнических русских, а также русского языка, СМИ и культуры в Украине.

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Эксперты ISW отмечают, что такая риторика является частью более широкой информационной кампании Кремля, которая пытается представить полномасштабное вторжение России как вынужденный шаг в ответ на действия Украины и Запада. Таким образом, Москва стремится оправдать свою агрессию, подменяя реальные причины войны пропагандистскими тезисами.

Дословно: "Такие заявления отрицают тот факт, что Зеленский баллотировался и вступил в должность под лозунгом прекращения продолжающегося конфликта и пытался договориться с Путиным в начале своего президентского срока, а также то, что Путин отказался прекратить непрерывные нарушения его марионетками условий Минских договоренностей".

Детали: Лавров также повторил давние требования Путина, выдвинутые еще в конце 2021 года, среди которых - нейтралитет Украины, отказ от вступления в НАТО, ограничение численности украинской армии и фактическое устранение украинского правительства от власти.

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Лавров, в частности, отрицал ответственность России за ее целенаправленные и многолетние попытки уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру. Он утверждал, что российские войска не намеревались наносить ей вред, несмотря на многочисленные доказательства того, что российские войска систематически наносят удары высокоточным оружием именно по энергетическим объектам Украины.

Дословно: Россия также неоднократно экспериментировала с различными комбинированными атаками, направленными на преодоление украинской противовоздушной обороны и поражения запланированных целей.

Во время двусторонней встречи американские официальные лица предложили российской делегации мораторий на удары по энергетическим объектам России и Украины, на что Лавров ответил, что российские войска якобы наносят удары только по объектам, которые "непосредственно поддерживают" украинских военных".

Детали: ISW подчеркивает, что Лавров намеренно преуменьшает масштабы российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре, которые войска РФ осуществляли каждую зиму с начала полномасштабного вторжения.

Ключевые выводы ISW за 18 февраля: