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Війна 2025

Трамп про відсутність України на переговорах в Саудівській Аравії: У них було 3 роки

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукСереда, 19 лютого 2025, 07:49
Трамп про відсутність України на переговорах в Саудівській Аравії: У них було 3 роки
Президент США Дональд Трамп. Фото з Facebook

Президент США Дональд Трамп, коментуючи можливе розчарування України через її відсутність на переговорах між американською і російською делегаціями у Саудівській Аравії, сказав, що це він розчарований через довгу тривалість війни.   

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар президента США журналістам у Мар-а-Лаго

Деталі: Трампа запитали, що він думає про те, що Україна, яка воює проти Росії вже три роки, може почуватись зрадженою чи розчарованою через її відсутність на переговорах. 

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Пряма мова президента США: "Це я розчарований, що йде війна вже три роки. Цього б не сталося, якби я був президентом. Вони розчаровані, що не отримали місце за столом, але в них було три роки".

Він вкотре заявив, що нібито "це можна було вирішити дуже легко", і "навіть посередній переговірник міг це вирішити".

Передісторія:

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  • 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч глави МЗС РФ Сергія Лаврова і помічника правителя Росії Юрія Ушакова із делегацією США, яку представляли держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.
  • Після перемовин РФ та США у Держдепі Сполучених Штатів повідомили, що делегації США та Росії домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.
  • Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.
  • Ведуча та кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх заявила, що США та Росія обговорюють триетапний мирний план щодо України, який включає припинення вогню, проведення виборів в Україні і зрештою підписання остаточної угоди.  

ТрампРосіяСаудівська АравіяУкраїна
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