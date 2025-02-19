Трамп про відсутність України на переговорах в Саудівській Аравії: У них було 3 роки

Президент США Дональд Трамп, коментуючи можливе розчарування України через її відсутність на переговорах між американською і російською делегаціями у Саудівській Аравії, сказав, що це він розчарований через довгу тривалість війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар президента США журналістам у Мар-а-Лаго

Деталі: Трампа запитали, що він думає про те, що Україна, яка воює проти Росії вже три роки, може почуватись зрадженою чи розчарованою через її відсутність на переговорах.

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Пряма мова президента США: "Це я розчарований, що йде війна вже три роки. Цього б не сталося, якби я був президентом. Вони розчаровані, що не отримали місце за столом, але в них було три роки".

Він вкотре заявив, що нібито "це можна було вирішити дуже легко", і "навіть посередній переговірник міг це вирішити".

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