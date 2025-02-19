Трамп об отсутствии Украины на переговорах в Саудовской Аравии: У них было 3 года  

Президент США Дональд Трамп, комментируя возможное разочарование Украины из-за ее отсутствия на переговорах между американской и российской делегациями в Саудовской Аравии, сказал, что это он разочарован из-за долгой продолжительности войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий президента США журналистам в Мар-а-Лаго

Детали: Трампа спросили, что он думает о том, что Украина, которая воюет против России уже три года, может чувствовать себя преданной или разочарованной из-за ее отсутствия на переговорах.

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Прямая речь президента США: "Это я разочарован, что идет война уже три года. Этого бы не произошло, если бы я был президентом. Они разочарованы, что не получили место за столом, но у них было три года".

Он в очередной раз заявил, что якобы "это можно было решить очень легко", и "даже посредственный переговорщик мог это решить".

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