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Война 2025

Трамп об отсутствии Украины на переговорах в Саудовской Аравии: У них было 3 года  

Ирина Кутелева, Ирина БалачукСреда, 19 февраля 2025, 07:49
Трамп об отсутствии Украины на переговорах в Саудовской Аравии: У них было 3 года  
Президент США Дональд Трамп. Фото из Facebook

Президент США Дональд Трамп, комментируя возможное разочарование Украины из-за ее отсутствия на переговорах между американской и российской делегациями в Саудовской Аравии, сказал, что это он разочарован из-за долгой продолжительности войны.  

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий президента США журналистам в Мар-а-Лаго

Детали: Трампа спросили, что он думает о том, что Украина, которая воюет против России уже три года, может чувствовать себя преданной или разочарованной из-за ее отсутствия на переговорах.

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Прямая речь президента США: "Это я разочарован, что идет война уже три года. Этого бы не произошло, если бы я был президентом. Они разочарованы, что не получили место за столом, но у них было три года".

Он в очередной раз заявил, что якобы "это можно было решить очень легко", и "даже посредственный переговорщик мог это решить".

Предыстория: 

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  • 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника правителя России Юрия Ушакова с делегацией США, которую представляли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.
  • После переговоров РФ и США в Госдепе Соединенных Штатов сообщили, что делегации США и России договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.
  • В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.
  • Ведущая и корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих заявила, что США и Россия обсуждают трехэтапный мирный план по Украине, который включает прекращение огня, проведение выборов в Украине и в конце концов подписание окончательного соглашения.

ТрампРосcияСаудовская АравияУкраина
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