Трамп об отсутствии Украины на переговорах в Саудовской Аравии: У них было 3 года
Президент США Дональд Трамп, комментируя возможное разочарование Украины из-за ее отсутствия на переговорах между американской и российской делегациями в Саудовской Аравии, сказал, что это он разочарован из-за долгой продолжительности войны.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий президента США журналистам в Мар-а-Лаго
Детали: Трампа спросили, что он думает о том, что Украина, которая воюет против России уже три года, может чувствовать себя преданной или разочарованной из-за ее отсутствия на переговорах.
Прямая речь президента США: "Это я разочарован, что идет война уже три года. Этого бы не произошло, если бы я был президентом. Они разочарованы, что не получили место за столом, но у них было три года".
Он в очередной раз заявил, что якобы "это можно было решить очень легко", и "даже посредственный переговорщик мог это решить".
Предыстория:
- 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника правителя России Юрия Ушакова с делегацией США, которую представляли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.
- После переговоров РФ и США в Госдепе Соединенных Штатов сообщили, что делегации США и России договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.
- В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.
- Ведущая и корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих заявила, что США и Россия обсуждают трехэтапный мирный план по Украине, который включает прекращение огня, проведение выборов в Украине и в конце концов подписание окончательного соглашения.