Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Посланник Трампа Келлог прибув до Києва: Моя місія – слухати

Ірина Балачук, Уляна КричковськаСереда, 19 лютого 2025, 10:02
Посланник Трампа Келлог прибув до Києва: Моя місія – слухати
Спеціальний представник американського президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог. Фото Getty images

Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог прибув до Києва вранці 19 лютого.

Джерело: Суспільне з київського залізничного вокзалу, "Європейська правда"  

Деталі: На вокзалі Келлога зустріла посол США в Україні Бріджит Брінк. 

Реклама:

Говорячи про свій візит до Києва, спецпредставник Трампа сказав, що "це шанс провести хороші потенційні переговори".

Пряма мова Келлога: "Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії – слухати. Потім я повернуся до США, поговорю з президентом Трампом. Щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо".

Він повторив заяву президента США про те, що нібито "війна не розпочалася би, якби Трамп був тоді президентом".

"Він розуміє, що люди страждають, розуміє, які руйнування. І ми хочемо, щоб це завершилося", – зазначив Келлог.

Чому це важливо: Візит Келлога відбувається на тлі резонансних переговорів російської та американської делегацій у Саудівській Аравії, на які не запросили Україну.

Після перемовин РФ та США у Держдепі Сполучених Штатів повідомили, що делегації США та Росії домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.

Ці переговори, які "стали сюрпризом" для України, призвели до того, що президент Володимир Зеленський переніс свій візит до Саудівської Аравії.

Трамп прокоментував той факт, що України не було на переговорах між американською і російською делегаціями, які проходили у Саудівській Аравії. Він сказав, що російсько-українську війну "можна було вирішити дуже легко", і "навіть посередній переговірник міг це вирішити".

СШАросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
інфографікаЗеленському довіряють 57% українців – КМІС після заяви Трампа показав своє опитування
відео Посланник Трампа Келлог прибув до Києва: Моя місія – слухати
Макрон вважає, що Трамп "може відновити корисний діалог" із Путіним
фото, відео Дронова атака на Одесу: 4 поранених, пошкоджено інфраструктуру, поліклініку і дитсадок
США збережуть санкції проти Росії до укладення мирної угоди – Bloomberg
Франція не готується відправляти сухопутні війська до України – Макрон
Усі новини...
Трамп про відсутність України на переговорах в Саудівській Аравії: У них було 3 роки
ЗМІ: Британія розглядає можливість відправки в Україну винищувачів Typhoon
Зеленський відповів Трампу про рейтинг 4%: це йде від Росії
Останні новини
12:47
Зеленський відповів Трампу про рейтинг 4%: це йде від Росії
12:45
У США жінка судиться з клінікою, через помилку якої вона народила чужу дитину
12:42
Сійярто похвалився, що Угорщина знову заблокувала санкції проти патріарха Кирила
12:41
Окупанти обстріляли амбулаторію на Херсонщині: постраждали 8 медиків
12:38
Буданов: Давайте скажемо відверто, без США нам буде дуже важко
12:35
Залужний відповів, чи думає балотуватися на виборах: "Поки у нас задача вистояти і зберегти державу"
12:25
Москва чекає на повернення американських компаній у 2025 році
12:19
ВідеоГенштаб показав високоточний удар ЗСУ 17 лютого по окупантах на Запоріжжі
12:17
У НАТО заявили про зростання втрат РФ в Україні, лише за минулий рік мінус 530 тисяч військових – ЗМІ
12:15
У Кремлі допустили, що Путін і Трамп зустрінуться до кінця місяця
Усі новини...
Реклама:
Реклама: