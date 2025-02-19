Посланник Трампа Келлог прибув до Києва: Моя місія – слухати

Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог прибув до Києва вранці 19 лютого.

Джерело: Суспільне з київського залізничного вокзалу, "Європейська правда"

Деталі: На вокзалі Келлога зустріла посол США в Україні Бріджит Брінк.

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Говорячи про свій візит до Києва, спецпредставник Трампа сказав, що "це шанс провести хороші потенційні переговори".

Пряма мова Келлога: "Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії – слухати. Потім я повернуся до США, поговорю з президентом Трампом. Щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо".

Спеціальний представник американського президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог у Києві. Відео Суспільного pic.twitter.com/3zcDmTXQak РЕКЛАМА: February 19, 2025

Він повторив заяву президента США про те, що нібито "війна не розпочалася би, якби Трамп був тоді президентом".

"Він розуміє, що люди страждають, розуміє, які руйнування. І ми хочемо, щоб це завершилося", – зазначив Келлог.

Чому це важливо: Візит Келлога відбувається на тлі резонансних переговорів російської та американської делегацій у Саудівській Аравії, на які не запросили Україну.

Після перемовин РФ та США у Держдепі Сполучених Штатів повідомили, що делегації США та Росії домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.

Ці переговори, які "стали сюрпризом" для України, призвели до того, що президент Володимир Зеленський переніс свій візит до Саудівської Аравії.

Трамп прокоментував той факт, що України не було на переговорах між американською і російською делегаціями, які проходили у Саудівській Аравії. Він сказав, що російсько-українську війну "можна було вирішити дуже легко", і "навіть посередній переговірник міг це вирішити".