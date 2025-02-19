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Війна 2025

У НАТО заявили про зростання втрат РФ в Україні, лише за минулий рік мінус 530 тисяч військових – ЗМІ

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукСереда, 19 лютого 2025, 12:17
У НАТО заявили про зростання втрат РФ в Україні, лише за минулий рік мінус 530 тисяч військових – ЗМІ
Фото з Facebook 93-ої ОМБр Холодний Яр

У НАТО відзначили, що втрати серед російських окупаційних військ в Україні зросли: тільки за минулий рік вони сягнули понад 530 тисяч солдатів убитими та пораненими.

Джерело: "Європейська правда" з посиланнями на Politico 

Деталі: За словами неназваного посадовця НАТО, загалом за три роки повномасштабного вторгнення Росія втратила 837 тисяч військових убитими та пораненими.

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Співрозмовник видання також додав, що тільки у січні Росія випустила по Україні 10 900 боєприпасів, переважна більшість з яких були ударними дронами "Шахед".

Разом з тим він акцентував, що Україна домоглася певних успіхів під час атак у відповідь по об’єктах на території РФ. Зокрема, удари по російській нафтогазовій інфраструктурі призвели до того, що поставки на російські нафтопереробні заводи знизилися приблизно на 2,5% порівняно з минулим роком.

Представник НАТО також розповів про північнокорейські війська на території Курської області РФ. За його словами, нині в регіоні перебувають 11 тисяч військових КНДР, але в боях бере участь "відносно невелика частина" північнокорейців, тоді як решта перебувають за лінією фронту.

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Посадовець зазначив, що військовим з КНДР набагато важче адаптуватися до атак безпілотників, ніж їхнім російським колегам, і що вони в основному "покладаються на хвилі людських атак".

Передісторія:

НАТОРосіявтрати у війні
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