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Война 2025

В НАТО заявили о росте потерь РФ в Украине, только за прошлый год минус 530 тысяч военных – СМИ

Ирина Кутелева, Ирина БалачукСреда, 19 февраля 2025, 12:17
В НАТО заявили о росте потерь РФ в Украине, только за прошлый год минус 530 тысяч военных – СМИ
Фото из Facebook 93-й ОМБр Холодный Яр

В НАТО отметили, что потери среди российских оккупационных войск в Украине выросли: только за прошлый год они достигли более 530 тысяч солдат убитыми и ранеными.

Источник: "Европейская правда" со ссылками на Politico

Детали: По словам неназванного чиновника НАТО, всего за три года полномасштабного вторжения Россия потеряла 837 тысяч военных убитыми и ранеными.

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Собеседник издания также добавил, что только в январе Россия выпустила по Украине 10 900 боеприпасов, подавляющее большинство из которых были ударными дронами "Шахед".

Вместе с тем он акцентировал, что Украина добилась определенных успехов во время ответных атак по объектам на территории РФ. В частности, удары по российской нефтегазовой инфраструктуре привели к тому, что поставки на российские нефтеперерабатывающие заводы снизились примерно на 2,5% по сравнению с прошлым годом.

Представитель НАТО также рассказал о северокорейских войсках на территории Курской области РФ. По его словам, сейчас в регионе находятся 11 тысяч военных КНДР, но в боях участвует "относительно небольшая часть" северокорейцев, тогда как остальные находятся за линией фронта.

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Чиновник отметил, что военным из КНДР гораздо труднее адаптироваться к атакам беспилотников, чем их российским коллегам, и что они в основном "полагаются на волны человеческих атак".

Предыстория:

  • Ранее разведка Британии на основе статистики, которую приводит Генштаб ВСУ, назвала январь 2025 года худшим месяцем потерь для РФ после декабря 2024 года.
  • Разведывательный центр сил обороны Эстонии оценил, что в январе 2025 года захват одного квадратного километра украинской территории стоил РФ жизней 100 ее военных.

НАТОРосcияпотери в войне
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