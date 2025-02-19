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В Україні буде сніжно, а на дорогах – ожеледиця

Альона Мазуренко Середа, 19 лютого 2025, 15:03
В Україні буде сніжно, а на дорогах – ожеледиця
ілюстративне фото Ельдара Сарахмана, УП

За прогнозами синоптиків, в Україні 20 лютого очікують невеликий сніг, а на дорогах – ожеледиця. Говорити про зміну синоптичної ситуації можна буде із 25 лютого.

Джерело: синоптик Наталя Діденко, Укргідрометцентр

Пряма мова Діденко: "У четвер в Україні все ще холодно. Вночі очікується -9-15 градусів, на Лівобережжі -12-19, на сході до -20 градусів.

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Протягом дня 20-го лютого в Україні -1-6 градусів".

Деталі: За словами синоптика, 20 лютого в Україні невеликий сніг ймовірний вночі та вранці на заході та півночі, а вдень - у центральних областях, на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. На решті території - без істотних опадів.

На дорогах ожеледиця.

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У Києві 20-го лютого вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Вночі -7-9 градусів, вдень -3-5 градусів.

Діденко додала, що говорити про зміну синоптичної ситуації можна буде із 25 лютого.

В Укргідрометцентрі зазначили, що 20 лютого в Україну переміститься атмосферний фронт з півночі, тому очікується невеликий сніг. Атмосферний тиск швидко зростатиме, що зумовить вдень у більшості північних і західних областей погоду без опадів.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

погодаУкраїна
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