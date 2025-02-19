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Война 2025

В Украине будет снежно, а на дорогах – гололедица

Алена МазуренкоСреда, 19 февраля 2025, 15:03
В Украине будет снежно, а на дорогах – гололедица
иллюстративное фото Эльдара Сарахмана, УП

По прогнозам синоптиков, в Украине 20 февраля ожидают небольшой снег, а на дорогах - гололедица. Говорить об изменении синоптической ситуации можно будет с 25 февраля.

Источник: синоптик Наталья Диденко, Укргидрометцентр

Прямая речь Диденко: "В четверг в Украине все еще холодно. Ночью ожидается -9-15 градусов, на Левобережье -12-19, на востоке до -20 градусов.

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В течение дня 20-го февраля в Украине -1-6 градусов".

Детали: По словам синоптика, 20 февраля в Украине небольшой снег вероятен ночью и утром на западе и севере, а днем - в центральных областях, в Сумской, Харьковской, Луганской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. На остальной территории - без существенных осадков.

На дорогах гололедица.

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В Киеве 20-го февраля ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ночью -7-9 градусов, днем -3-5 градусов.

Диденко добавила, что говорить об изменении синоптической ситуации можно будет с 25 февраля.

В Укргидрометцентре отметили, что 20 февраля в Украину переместится атмосферный фронт с севера, поэтому ожидается небольшой снег. Атмосферное давление будет быстро расти, что обусловит днем в большинстве северных и западных областей погоду без осадков.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

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