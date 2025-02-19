ЗМІ: Голова Київського апеляційного суду обіймає посаду майже 10 років замість дозволених 6

Журналісти Hromadske з'ясували, що голова Київського апеляційного суду Ярослав Головачов вже майже десять років очолює Київський апеляційний суд, хоча за законом не може перебувати на посаді більше шести. Попри завершення його законного терміну ще у 2021 році, він продовжує керувати судом і вже перебуває на четвертому строку. Також суддя та його родина безоплатно користуються елітною нерухомістю, записаною на тестя та тещу.

Джерело: розслідування Hromadske "Зять на безоплатній основі"

Деталі: Журналісти з’ясували, що 48-річний Ярослав Головачов очолює Київський апеляційний суд майже 10 років, хоча за законом голова суду може обіймати цю посаду не більше шести років. Його останній законний термін завершився у 2021 році, однак він продовжує керувати судом. У вересні 2024 року завершився вже третій строк, і наразі триває четвертий.

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Голова правління "Фундації DEJURE" Михайло Жернаков називає це типовим прикладом збереження контролю в судовій системі старого зразка і зазначає, що така схема характерна для суддівської корпорації, яку він називає "судовою мафією":

"Це влада, це гроші, це вплив, це також зв’язок суду з політичною владою і це політичний канал, через який влада командує суддями найчастіше".

Розслідувачі нагадали, що аудит Рахункової палати у 2020 році зафіксував серйозні фінансові порушення в Київському апеляційному суді під керівництвом Головачова:

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2 млн грн витратили на обладнання, яке не було введене в експлуатацію;

11 млн грн – необґрунтовані бюджетні видатки;

6 млн грн – витрати на ремонт приміщень, що не перебували на балансі суду.

Крім того, повідомляється, що будівля суду не відповідає державним нормам щодо облаштування залів засідань, нарадчих кімнат і приміщень для учасників процесу.

Головачов працює в судовій системі вже 25 років, за винятком трьох років у приватній фірмі наприкінці 90-х. Журналісти підкреслюють, що, попри звинувачення у порушеннях, він залишається активним. Так у жовтні 2024 року він блокував розгляд ВАКС апеляції у справі керівниці Хмельницької МСЕК, у листопаді їздив з візитом до Німеччини, а в грудні брав участь у заходах Вищої ради правосуддя.

Також розслідувачі з’ясували, що родина Головачових мешкає в маєтку площею 220 квадратних метрів із ділянкою 12 соток у селі Северинівка під Києвом, який належить тещі судді Лілеї Керничній. Вартість такої нерухомості, за даними відділу продажів, може сягати 700 тисяч доларів. Також сім’я має доступ до квартири площею 118 квадратних метрів у ЖК "Новопечерські Липки", ринкова вартість якої становить 12,5 мільйона гривень, що належить тестю судді Сергію Рибченку.

За даними журналістів, вся родина прописана в іншій квартирі Рибченка площею 120 квадратних метрів у ЖК "Централ Парк", яка може коштувати до 650 тисяч доларів.

У користуванні судді також є Mercedes-Benz GLS 400 2020 року випуску вартістю 80 тисяч доларів, який належить його тестю. У 2020 році він подарував сину судді Мирону Головачову квартиру площею 100 квадратних метрів.

Окрім цього, у безоплатному користуванні сім’ї є ще квартира Лілеї Керничної площею 47 квадратних метрів у ЖК "Французький квартал". При цьому офіційні доходи тестя та тещі у 2020 році становили близько двох мільйонів гривень на рік: тесть задекларував трохи менше мільйона від бізнесу і 100 тисяч пенсії, теща отримала 920 тисяч гривень від підприємницької діяльності.

У тому ж "Французькому кварталі" нерухомістю володіє і батько судді – він має квартиру та два гаражі. Загалом вартість усього майна, яким користується родина Головачова, за підрахунками журналістів становить три мільйони доларів.