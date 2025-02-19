СМИ: Глава Киевского апелляционного суда занимает должность почти 10 лет вместо разрешенных 6 лет

Журналисты Hromadske выяснили, что председатель Киевского апелляционного суда Ярослав Головачев уже почти десять лет возглавляет Киевский апелляционный суд, хотя по закону не может находиться в должности более шести. Несмотря на завершение его законного срока еще в 2021 году, он продолжает руководить судом и уже находится на четвертом сроке. Также судья и его семья бесплатно пользуются элитной недвижимостью, записанной на тестя и тещу.

Источник: расследование Hromadske "Зять на безвозмездной основе"

Детали: Журналисты выяснили, что 48-летний Ярослав Головачев возглавляет Киевский апелляционный суд почти 10 лет, хотя по закону председатель суда может занимать эту должность не более шести лет. Его последний законный срок завершился в 2021 году, однако он продолжает руководить судом. В сентябре 2024 года завершился уже третий срок, и сейчас идет четвертый.

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Председатель правления "Фонда DEJURE" Михаил Жернаков называет это типичным примером сохранения контроля в судебной системе старого образца и отмечает, что такая схема характерна для судейской корпорации, которую он называет "судебной мафией":

"Это власть, это деньги, это влияние, это также связь суда с политической властью и это политический канал, через который власть командует судьями чаще всего".

Расследователи напомнили, что аудит Счетной палаты в 2020 году зафиксировал серьезные финансовые нарушения в Киевском апелляционном суде под руководством Головачева:

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2 млн грн потратили на оборудование, которое не было введено в эксплуатацию;

11 млн грн - необоснованные бюджетные расходы;

6 млн грн - расходы на ремонт помещений, которые не находились на балансе суда.

Кроме того, сообщается, что здание суда не соответствует государственным нормам по обустройству залов заседаний, совещательных комнат и помещений для участников процесса.

Головачев работает в судебной системе уже 25 лет, за исключением трех лет в частной фирме в конце 90-х. Журналисты подчеркивают, что, несмотря на обвинения в нарушениях, он остается активным. Так в октябре 2024 года он блокировал рассмотрение ВАКС апелляции по делу руководительницы Хмельницкой МСЭК, в ноябре ездил с визитом в Германию, а в декабре участвовал в мероприятиях Высшего совета правосудия.

Также расследователи выяснили, что семья Головачевых живет в имении площадью 220 квадратных метров с участком 12 соток в селе Севериновка под Киевом, который принадлежит теще судьи Лилеи Керничной. Стоимость такой недвижимости, по данным отдела продаж, может достигать 700 тысяч долларов. Также семья имеет доступ к квартире площадью 118 квадратных метров в ЖК "Новопечерские Липки", рыночная стоимость которой составляет 12,5 миллиона гривен, принадлежащей тестю судьи Сергею Рыбченко.

По данным журналистов, вся семья прописана в другой квартире Рыбченко площадью 120 квадратных метров в ЖК "Централ Парк", которая может стоить до 650 тысяч долларов.

В пользовании судьи также есть Mercedes-Benz GLS 400 2020 года выпуска стоимостью 80 тысяч долларов, который принадлежит его тестю. В 2020 году он подарил сыну судьи Мирону Головачеву квартиру площадью 100 квадратных метров.

Кроме этого, в безвозмездном пользовании семьи есть еще квартира Лилеи Керничной площадью 47 квадратных метров в ЖК "Французский квартал". При этом официальные доходы тестя и тещи в 2020 году составляли около двух миллионов гривен в год: тесть задекларировал чуть меньше миллиона от бизнеса и 100 тысяч пенсии, теща получила 920 тысяч гривен от предпринимательской деятельности.

В том же "Французском квартале" недвижимостью владеет и отец судьи - он имеет квартиру и два гаража. В целом стоимость всего имущества, которым пользуется семья Головачева, по подсчетам журналистов составляет три миллиона долларов.