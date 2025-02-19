У Німеччині на тлі розмов між РФ і США закликали Європу зберігати холодну голову

Після переговорів між представниками США та російськими посланцями міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликає зберігати "холодну голову".

Джерело: заява Бербок, розміщена на сайті МЗС Німеччини, "Європейська правда"

Деталі: Бербок наголосила, що фальшивий мир, який лише дасть Росії перепочинок для нових військових кампаній, не допоможе нікому: ні Україні, ні Європі, ні США.

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"Ми не повинні дозволити збити себе з пантелику нещодавніми дискусіями і повинні продовжувати зберігати холодну голову – також з огляду на різноманітність голосів, які доносяться до нас через Атлантику.

"Ніхто, крім Путіна, не починав і не хотів цієї війни в серці Європи. Але ніхто в Європі не повинен допустити жодних сумнівів у тому, що ми не робимо все можливе для миру і безпеки в Європі та для майбутнього наших дітей", – підкреслила вона.

Як відомо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч глави МЗС РФ Сергєя Лаврова і помічника правителя Росії Юрія Ушакова із делегацією США, яку представляли держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

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Після перемовин РФ та США у Держдепі Сполучених Штатів повідомили, що делегації домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.