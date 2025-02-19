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Війна 2025

На фронті від початку доби відбулось понад 100 боїв – Генштаб

Тетяна ОлійникСереда, 19 лютого 2025, 22:43
На фронті від початку доби відбулось понад 100 боїв – Генштаб
фото з Facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

Від початку доби на фронті відбулось 106 бойових зіткнень, інтенсивно сили РФ атакують на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 19 лютого  

Дослівно: "З початку доби відбулося 106 бойових зіткнень, противник завдав ракетного удару (дві ракети), 64 авіаційних ударів, скинувши при цьому 91 КАБ, застосував 1122 дрони-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі триста обстрілів населених пунктів та позицій наших військ".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська та Западного, отримав відсіч.

Три атаки ворога відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Петропавлівки та Загризового.

Дванадцять атак загарбників зупинили українські воїни поблизу Невського, Ямполівки, Колодязів, Макіївки та в напрямку Григорівки на Лиманському напрямку.

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На Сіверському напрямку противник здійснив спробу наступати в районі Верхньокам’янського, бій триває.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру та Васюківки.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 26 наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Котлине, Надіївка, Андріївка та Улакли.  

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців у районах Озарянівки, Торецька та Леонідівки.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак в напрямках Костянтинополя, Роздольного, Нового Комара та Привільного.

На Оріхівському напрямку російські загарбники дев’ять разів йшли вперед на позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки та в районах Малих Щербаків і Степового.

На Придніпровському та Гуляйпільському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курщині українські оборонці відбили 11 атак загарбників.

Генштаббойові діївійна
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