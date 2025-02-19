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Война 2025

На фронте с начала суток произошло более 100 боев – Генштаб

Татьяна ОлейникСреда, 19 февраля 2025, 22:43
На фронте с начала суток произошло более 100 боев – Генштаб
фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

С начала суток на фронте состоялось 106 боевых столкновений, интенсивно силы РФ атакуют на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 19 февраля

Дословно: "С начала суток произошло 106 боевых столкновений, противник нанес ракетный удар (две ракеты), 64 авиационных ударов, сбросив при этом 91 КАБ, применил 1122 дроны-камикадзе, совершил более четырех тысяч трехсот обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск".

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Детали: На Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска и Западного, получил отпор.

Три атаки врага отбили украинские защитники на Купянском направлении в районах Петропавловки и Загрызово.

Двенадцать атак захватчиков остановили украинские воины вблизи Невского, Ямполовки, Колодязов, Макеевки и в направлении Григорьевки на Лиманском направлении.

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На Северском направлении противник предпринял попытку наступать в районе Верхнекаменского, бой продолжается.

На Краматорском направлении наши защитники отбили три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Васюковки.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 26 наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Котлино, Надиевка, Андреевка и Улаклы.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Озаряновки, Торецка и Леонидовки.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили 13 атак в направлениях Константинополя, Раздольного, Нового Комара и Привольного.

На Ореховском направлении российские захватчики девять раз шли вперед на позиции наших защитников в направлении Новоандреевки и в районах Малых Щербаков и Степного.

На Приднепровском и Гуляйпольском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

На Курщине украинские защитники отбили 11 атак захватчиков.

Генштаббоевые действиявойна
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