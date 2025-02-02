Повітряні сили оприлюднили доказ: по інтернату в Суджі на Курщині вдарили росіяни
Повітряні сили ЗСУ оприлюднили скриншоти із системи "Віраж-планшет" із траєкторією польоту російської керованої авіаційної бомби по Суджі Курської області РФ.
Джерело: Повітряні сили у соцмережах
Деталі: Як уточнюють повітряники, близько 18.00 1 лютого російська авіація завдала удару із застосуванням керованої авіабомби по місцю тимчасового проживання цивільного населення (вул. Леніна, 7, Суджа, РФ) – трьохповерховому будинку колишнього інтернату, в якому перебувало 86 цивільних осіб місцевого населення та пункт Національної поліції України з 4 поліцейськими.
Внаслідок завдання удару зруйнована центральна частина будинку. Станом на 21.00 виявлено 4 загиблих, 4 важких поранених та близько 80 цивільних осіб, які не постраждали.
Важкопоранених евакуювали до стабілізаційних пунктів з метою надання медичної допомоги та подальшої евакуації до лікарні.
Дослівно: "Бити бомбами по мирному населенню – фірмовий почерк російських злочинців! Навіть коли мирне населення — місцеві мешканці, росіяни.
Вже традиційно, численні російські пабліки звинувачують в ударі Україну. Не вийде! Є беззаперечні докази та результати об’єктивного контролю, що удар здійснено російською тактичною авіацією".
Передісторія:
- Пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський повідомив, що російські війська 1 лютого завдали удару по школі-інтернату міста Суджа Курської області РФ, яке контролюється Україною, внаслідок чого 95 людей опинилися під завалами.
- Пізніше Генштаб ЗСУ повідомив, що в ході робіт з розчищення завалів було врятовано та надано медичну допомогу 84 цивільним особам, стан здоров'я яких задовільний, 4 – перебувають у важкому стані, і ще 4 особи – загинули.