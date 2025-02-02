Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, аби ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів УП

Росіяни просунулися на Донеччині – DeepState

Іван Д'яконовНеділя, 2 лютого 2025, 01:22
Росіяни просунулися на Донеччині – DeepState
Мапа: DeepState

В ніч на 2 лютого аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ в трьох населених пунктах Донецької області.

Джерело: DeepState

Деталі: За інформацією DeepState, противник продовжує окуповувати території в Донецькій області.

Реклама:

Дослівно: "Ворог просунувся біля Воздвиженки, Котлиного та Андріївки".

Передісторія:

  • За даними аналітичного проєкту DeepState, у січні 2025 року російські війська окупували 325 квадратних кілометрів української території, що є найнижчим показником із серпня 2024 року.
  • У Торецьку Донецької області захисники знищили ворожу штурмову групу, яка прорвалася на територію одного із підприємств міста і засіла в будівлях.
  • Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що неподалік Покровська Донецької області окупанти, у яких є переважаючі сили та ресурси, ведуть активні наступальні дії, хочуть захопити довколишні села, щоб взяти в часткове оточення Покровськ.
  • У Торецьку тривають запеклі бої. Ворог використовує тактику "випаленої землі", намагаючись знищити міську інфраструктуру та позиції українських військових.

окупаціяДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
скриншотПовітряні сили оприлюднили доказ: по інтернату в Суджі на Курщині вдарили росіяни
Удар росіян по інтернату в Суджі: 4 загиблих, стільки ж людей у важкому стані
МЗС засудило рекламу російського видання "Медуза" з кадрами українців: Цинізм і лицемірство
СБУ викрила проросійську організацію, що намагалася створити "повстанський рух"
фотоУ Києві затримали агентку РФ зі Львова, яка планувала теракт біля будівлі СБУ
На Полтавщині невідомий застрелив військовослужбовця ТЦК, його затримали
Усі новини...
окупація
У січні ворог окупував найменшу територію з серпня минулого року – DeepState
В Україну повернули брата та сестру, які все життя прожили в окупації
Захисники вибили ворожу штурмгрупу з підприємства у Торецьку
Останні новини
02:54
Зеленський: Виключення України з переговорів щодо війни було б "дуже небезпечним"
01:56
США завдали авіаударів по бойовиках "Ісламської держави" в Сомалі
01:22
Росіяни просунулися на Донеччині – DeepState
00:30
Російська армія завдала удару безпілотником по Слобідському району Харкова – ОВА
00:05
скриншотПовітряні сили оприлюднили доказ: по інтернату в Суджі на Курщині вдарили росіяни
23:52
За хвилею "мінування" шкіл в Угорщині стояв 15-річний підліток
23:34
7 серіалів лютого, які варто подивитися: добірка новинок
23:18
"Найгарячіше" на Покровському напрямку, також ворог тисне на Куп'янському та Лиманському – Генштаб
23:05
відео, оновлено від 18:42Удар по Полтаві: кількість загиблих зросла до 11
22:55
відеоЗеленський порівняв атаку РФ на інтернат у Суджі з її діями в Чечні та Сирії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: