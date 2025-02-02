Росіяни просунулися на Донеччині – DeepState
Неділя, 2 лютого 2025, 01:22
В ніч на 2 лютого аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ в трьох населених пунктах Донецької області.
Джерело: DeepState
Деталі: За інформацією DeepState, противник продовжує окуповувати території в Донецькій області.
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Дослівно: "Ворог просунувся біля Воздвиженки, Котлиного та Андріївки".
Передісторія:
- За даними аналітичного проєкту DeepState, у січні 2025 року російські війська окупували 325 квадратних кілометрів української території, що є найнижчим показником із серпня 2024 року.
- У Торецьку Донецької області захисники знищили ворожу штурмову групу, яка прорвалася на територію одного із підприємств міста і засіла в будівлях.
- Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що неподалік Покровська Донецької області окупанти, у яких є переважаючі сили та ресурси, ведуть активні наступальні дії, хочуть захопити довколишні села, щоб взяти в часткове оточення Покровськ.
- У Торецьку тривають запеклі бої. Ворог використовує тактику "випаленої землі", намагаючись знищити міську інфраструктуру та позиції українських військових.