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Захисники вибили ворожу штурмгрупу з підприємства у Торецьку

Альона Мазуренко П'ятниця, 31 січня 2025, 18:57

У Торецьку захисники знищили ворожу штурмову групу, яка прорвалася на територію одного із підприємств міста і засіла в будівлях.

Джерело: 100 окрема механізована бригада, "Хортицький вітер"

Дослівно: "На територію одного із підприємств Торецька прорвалася група окупантів і засіла в будівлях.

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"Вибивати" російських загарбників випало бронегрупі у складі танкового екіпажу, екіпажу БМП M2 Bradley та групі зачистки з бійців спецпідрозділу Національної поліції "КОРД" (за підтримки бронеавтомобіля Senator MRAP).

Спільними зусиллями завдання було виконано швидко та якісно. Групу окупантів – знищено".

окупаціявійна
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