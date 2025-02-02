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Зеленський: Виключення України з переговорів щодо війни було б "дуже небезпечним"

Іван Д'яконовНеділя, 2 лютого 2025, 02:54
Зеленський: Виключення України з переговорів щодо війни було б дуже небезпечним
Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що виключення Києва з переговорів між США та Росією щодо війни в Україні було б "дуже небезпечним". За його словами, за столом переговорів повинні бути США, Україна, Росія та, бажано, представники ЄС.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Associated Press

Деталі: Зеленський зазначив, що Росія не зацікавлена в переговорах про припинення війни чи поступках, які Кремль розглядає як поразку, особливо в умовах своєї військової переваги на полі бою.

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Президент України висловив думку, що президент США Дональд Трамп може змусити правителя Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, погрожуючи санкціями, спрямованими на російську енергетику та банківську систему, а також продовжуючи підтримку українських військових.

"Я думаю, що це найближчі й найважливіші кроки", – сказав Зеленський.

Заява Зеленського пролунала після того, як Трамп повідомив, що його адміністрація веде "серйозні" переговори з Москвою щодо можливого припинення війни. 

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"Вони можуть мати свої відносини, але говорити про Україну без нас – це небезпечно для всіх," – наголосив Зеленський.

За його словами, українська сторона підтримує контакти з адміністрацією Трампа, проте наразі ці переговори ведуться на загальному рівні. Він висловив сподівання, що найближчим часом відбудуться особисті зустрічі для детального обговорення домовленостей.

"Нам потрібно більше працювати над цим", – зазначив Зеленський.

Зеленський нагадав, що під час телефонної розмови з Трампом у ході виборчої кампанії вони домовилися обговорити необхідні кроки для припинення війни після перемоги Трампа. 

"Я вважаю, що передусім ми повинні провести зустріч із Трампом – це важливо. І це, до речі, те, чого хочуть усі в Європі", – заявив Зеленський, маючи на увазі "спільне бачення швидкого припинення війни".

За його словами, після переговорів із Трампом потрібно буде перейти до формату переговорів із Росією. Він вважає, що за столом переговорів повинні бути США, Україна та Росія, а також, бажано, Європейський Союз.

"Чесно кажучи, голос ЄС теж повинен бути там. Я думаю, що це було б справедливо та ефективно. Але як саме це виглядатиме? Я не знаю", – визнав Зеленський.

Він застеріг від ситуації, коли Путін отримає "контроль" над війною, натякаючи на неодноразові погрози ескалації з боку Кремля за часів адміністрації Джо Байдена.

Передісторія: 

  • Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що досягнення угоди про припинення бойових дій в Україні вимагатиме поступок як з боку Москви, так і з боку Києва, і припускав, що Україні доведеться відмовитися від своєї мети повернути всю територію, захоплену Росією за останнє десятиліття.
  • Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що заяви правителя Росії Володимира Путіна про нелегітимність українського уряду і можливої майбутньої мирної угоди можуть стати інструментом для виправдання порушення будь-яких домовленостей з Україною.
  • Раніше Зеленський заявляв, що будь-які гарантії безпеки для України повинні передбачати участь США, аби бути дієвими.
  • 24 січня лідер РФ Володимир Путін заявив про бажання зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, щоб "обговорити питання, які становлять інтерес для Москви і Вашингтона".

переговориЗеленськийросійсько-українська війнаСША
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