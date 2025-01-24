Путін заявив, що готовий зустрітися з Трампом
Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін заявив про бажання зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, щоб "обговорити питання, які становлять інтерес для Москви і Вашингтона".
Джерело: Путін в ефірі пропагандистського телеканалу "Россия 24"
Пряма мова Путіна: "Найімовірніше, дійсно, нам краще зустрітися, спираючись на реалії сьогодення, поговорити спокійно за всіма тими напрямами, які становлять інтерес як для США, так і для Росії. Ми готові. Але насамперед це залежить від рішення і вибору чинної американської адміністрації".
Деталі: Путін заявив, що у нього з Трампом завжди були "ділові та прагматичні відносини", а Кремль, мовляв, ніколи не відмовлявся від контактів із Білим домом.
Війну, яку він розв'язав в Україні, кремлівський правитель укотре назвав "кризою". "Я не можу не погодитися з ним (Трампом - ред.), що якби він був президентом, і в нього 2020 року не вкрали перемогу, то, можливо, і не було тієї кризи в Україні, яка виникла 2022 року", - висловився Путін.
У контексті можливості переговорів про завершення війни правитель РФ також нагадав указ Зеленського про заборону переговорів із РФ. Путін заявив, що міжнародні партнери, які спонсорують Україну, повинні, мовляв, змусити Зеленського скасувати свій указ.
Оновлено: На слова Путіна відеагував очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Пряма мова Єрмака: "Путін намагається просувати ідею переговорів із США. Але в нього є умова: він хоче домовитися про долю Європи - без Європи. І прагне говорити про Україну - без України.
Цього не буде. Путіну давно потрібно повернутися в реальність самому, або його повернуть. Так це не працює в сучасному світі".
Передісторія:
- Президент США Дональд Трамп 23 січня підтвердив плани зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним для завершення розвʼязаної Росією повномасштабної війни проти України.
- За даними ЗМІ, Трамп доручив підготувати телефонну розмову з Путіним, яка матиме на меті організацію зустрічі.
- 22 січня Дональд Трамп заявив, що якщо найближчим часом не буде укладено "угоди" про припинення війни в Україні, в нього не буде іншого вибору, окрім як "накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам, яких це стосується".
- У Кремлі, коментуючи погрози Трампа, заявили, що "особливо якихось нових елементів" не вбачають.