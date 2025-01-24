Путін заявив, що готовий зустрітися з Трампом

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін заявив про бажання зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, щоб "обговорити питання, які становлять інтерес для Москви і Вашингтона".

Джерело: Путін в ефірі пропагандистського телеканалу "Россия 24"

Пряма мова Путіна: "Найімовірніше, дійсно, нам краще зустрітися, спираючись на реалії сьогодення, поговорити спокійно за всіма тими напрямами, які становлять інтерес як для США, так і для Росії. Ми готові. Але насамперед це залежить від рішення і вибору чинної американської адміністрації".

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Деталі: Путін заявив, що у нього з Трампом завжди були "ділові та прагматичні відносини", а Кремль, мовляв, ніколи не відмовлявся від контактів із Білим домом.

Війну, яку він розв'язав в Україні, кремлівський правитель укотре назвав "кризою". "Я не можу не погодитися з ним (Трампом - ред.), що якби він був президентом, і в нього 2020 року не вкрали перемогу, то, можливо, і не було тієї кризи в Україні, яка виникла 2022 року", - висловився Путін.

У контексті можливості переговорів про завершення війни правитель РФ також нагадав указ Зеленського про заборону переговорів із РФ. Путін заявив, що міжнародні партнери, які спонсорують Україну, повинні, мовляв, змусити Зеленського скасувати свій указ.

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Оновлено: На слова Путіна відеагував очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Пряма мова Єрмака: "Путін намагається просувати ідею переговорів із США. Але в нього є умова: він хоче домовитися про долю Європи - без Європи. І прагне говорити про Україну - без України.

Цього не буде. Путіну давно потрібно повернутися в реальність самому, або його повернуть. Так це не працює в сучасному світі".

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