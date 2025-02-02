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DeepState: Росіяни ні на день не припиняють штурмові дії на Покровському напрямку

Іван Д'яконовНеділя, 2 лютого 2025, 03:57
DeepState: Росіяни ні на день не припиняють штурмові дії на Покровському напрямку
Фото: DeepState

Російські сили не припиняють штурмових дій на Покровському відтинку фронту в Донецькій області, зокрема в районах Срібного, Удачного та Котлиного.

Джерело: DeepState

Деталі: За інформацією аналітиків DeepState, останніми днями противник активно проводить атаки на кількох напрямках: Срібне, південніше Надіївки, з півдня та сходу на Удачне, із заходу та сходу на Котлине та з південного заходу на Звірове. "На деяких ділянках противник частково досяг успіху, але загалом ситуація потребує уточнення", – зазначають аналітики. 

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Завдяки ефективній роботі одного з підрозділів Сил оборони в Удачному українські війська змогли стримати натиск противника.

Дослівно: "Особливу ефективність продемонстрував один із підрозділів Сил оборони України в районі Удачного, замінивши новостворену бригаду. Номер підрозділу не розголошується з міркувань безпеки, оскільки російські війська ще не мають точних даних про його розташування".

Деталі: Крім того, завдяки запеклому опору підрозділів 59-ї ОШБр ворог був змушений поповнити особовий склад у районах Новоєлизаветівки та Нововасилівки.

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Серйозні втрати також змусили окупантів залучати резерви в районі Шевченко-Даченське, де втрати противника виявилися значними, зазначають аналітики.

Передісторія:

  • Російська армія обходить Покровськ із півдня та наближаються до Дніпропетровщини. Наразі росіяни рухаються в напрямку населених пунктів Котлине та Удачне, що розташовані на трасі Межова-Покровськ. 
  • Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що неподалік Покровська Донецької області окупанти, у яких є переважаючі сили та ресурси, ведуть активні наступальні дії, хочуть захопити довколишні села, щоб взяти в часткове оточення Покровськ.
  • Президент ОП  "Укрметалургпром" Олександр Каленков повідомив, що у разі втрати Покровська Україна може у половину скоротити виробництво сталі через дефіцит вугілля.
  • За даними аналітичного проєкту DeepState, у січні 2025 року російські війська окупували 325 квадратних кілометрів української території, що є найнижчим показником із серпня 2024 року.

Донецька областьвійнаросійсько-українська війнаокупація
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