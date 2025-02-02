DeepState: Росіяни ні на день не припиняють штурмові дії на Покровському напрямку
Російські сили не припиняють штурмових дій на Покровському відтинку фронту в Донецькій області, зокрема в районах Срібного, Удачного та Котлиного.
Джерело: DeepState
Деталі: За інформацією аналітиків DeepState, останніми днями противник активно проводить атаки на кількох напрямках: Срібне, південніше Надіївки, з півдня та сходу на Удачне, із заходу та сходу на Котлине та з південного заходу на Звірове. "На деяких ділянках противник частково досяг успіху, але загалом ситуація потребує уточнення", – зазначають аналітики.
Завдяки ефективній роботі одного з підрозділів Сил оборони в Удачному українські війська змогли стримати натиск противника.
Дослівно: "Особливу ефективність продемонстрував один із підрозділів Сил оборони України в районі Удачного, замінивши новостворену бригаду. Номер підрозділу не розголошується з міркувань безпеки, оскільки російські війська ще не мають точних даних про його розташування".
Деталі: Крім того, завдяки запеклому опору підрозділів 59-ї ОШБр ворог був змушений поповнити особовий склад у районах Новоєлизаветівки та Нововасилівки.
Серйозні втрати також змусили окупантів залучати резерви в районі Шевченко-Даченське, де втрати противника виявилися значними, зазначають аналітики.
Передісторія:
- Російська армія обходить Покровськ із півдня та наближаються до Дніпропетровщини. Наразі росіяни рухаються в напрямку населених пунктів Котлине та Удачне, що розташовані на трасі Межова-Покровськ.
- Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що неподалік Покровська Донецької області окупанти, у яких є переважаючі сили та ресурси, ведуть активні наступальні дії, хочуть захопити довколишні села, щоб взяти в часткове оточення Покровськ.
- Президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков повідомив, що у разі втрати Покровська Україна може у половину скоротити виробництво сталі через дефіцит вугілля.
- За даними аналітичного проєкту DeepState, у січні 2025 року російські війська окупували 325 квадратних кілометрів української території, що є найнижчим показником із серпня 2024 року.