DeepState: Росіяни ні на день не припиняють штурмові дії на Покровському напрямку

Російські сили не припиняють штурмових дій на Покровському відтинку фронту в Донецькій області, зокрема в районах Срібного, Удачного та Котлиного.

Джерело: DeepState

Деталі: За інформацією аналітиків DeepState, останніми днями противник активно проводить атаки на кількох напрямках: Срібне, південніше Надіївки, з півдня та сходу на Удачне, із заходу та сходу на Котлине та з південного заходу на Звірове. "На деяких ділянках противник частково досяг успіху, але загалом ситуація потребує уточнення", – зазначають аналітики.

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Завдяки ефективній роботі одного з підрозділів Сил оборони в Удачному українські війська змогли стримати натиск противника.

Дослівно: "Особливу ефективність продемонстрував один із підрозділів Сил оборони України в районі Удачного, замінивши новостворену бригаду. Номер підрозділу не розголошується з міркувань безпеки, оскільки російські війська ще не мають точних даних про його розташування".

Деталі: Крім того, завдяки запеклому опору підрозділів 59-ї ОШБр ворог був змушений поповнити особовий склад у районах Новоєлизаветівки та Нововасилівки.

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Серйозні втрати також змусили окупантів залучати резерви в районі Шевченко-Даченське, де втрати противника виявилися значними, зазначають аналітики.

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