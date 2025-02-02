Командувач сухопутних військ про вбивства і напади на ТЦК: Це червона лінія, яку не можна перетинати

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий відреагував на напади на військових та ТЦК, за його словами, це червона лінія, яку не можна перетинати. Він закликає до жорсткої реакції влади та покарання для вбивць.

Джерело: генерал-майор Михайло Драпатий у Facebook

Пряма мова: "Вбивства військових у тилу — це червона лінія, яку не можна перетинати. Ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України — це за межею того, що можна толерувати.

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Все не стається раптово. Ми вже бачили випадки приниження та агресії щодо наших захисників, але я не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади...

Немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК. Блискавична і жорстка реакція влади – єдина можлива в ситуації свавілля проти військових.

Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників, ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів".

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Деталі: Драпатий наголосив, що єдине, що відділяє Україну від ворога – це Сили оборони України, Збройні Сили: "Поки ми втрачаємо найкращих наших людей на фронті, в тилу не маємо втратити совість. Зневага до людини в пікселі починається там, де закінчується гідність. Ми зобовʼязані поважати тих, хто взяв до рук зброю і ціною власного життя боронить наші міста, людей у них, кордони, небо і землю, нашу державу, наш прапор, наш дім".

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