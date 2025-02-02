Вбивство військового ТЦК у Пирятині: двом чоловікам повідомили про підозру
Правоохоронці повідомили про підозу двом чоловікам (жителю Лубен і Полтави) через убивство військовослужбовця Полтавського ТЦК на автозаправній станції в місті Пирятин.
Джерело: Офіс генпрокурора
Дослівно: "Двом особам – жителям Лубен та Полтави повідомлено про підозру...
За даними слідства, 31 січня цього року житель Полтави спільно з іншими мобілізованими у супроводі військовослужбовців Полтавського РТЦК та СП їхав на навчання до військової частини.
Маючи намір ухилитися від військової служби, він кілька разів дзвонив знайомому з Лубен та повідомляв маршрут автобуса. Коли автобус зупинився на автозаправній станції у Пирятині, житель Лубен із рушниці, яку привіз із собою, вистрілив у одного із супроводжуючих, спричинивши військовослужбовцю вогнепальне поранення несумісне із життям. У подальшому він заволодів автоматом потерпілого та разом зі спільником втік із місця події.
Через кількох годин підозрюваних затримали. Під час обшуку правоохоронці вилучили у лубенця 2 корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони тощо. Речові докази направлені на експертизи. Автомат військового знайшли в лісопосадці, де його кинули підозрювані".
Деталі: Одному із затриманих інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством (ч.1 ст.114-1, ч.1 ст.115, ч.3 ст.262 КК України).
Іншому – пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період (ч.5 ст.27 ч.1 ст.114-1 КК України).
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Нагадаємо:
- 1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин Полтавської області під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру невідомий з рушниці застрелив військовослужбовця Полтавського ТЦК, забрав його автомат та втік з одним з мобілізованих. Пізніше в поліції повідомили про затримання обох фігурантів по "гарячих слідах".
- Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий відреагував на напади на військових ТЦК, за його словами, це червона лінія, яку не можна перетинати. Він закликає до жорсткої реакції влади та покарання для вбивць.