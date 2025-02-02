Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, аби ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів УП

Вбивство військового ТЦК у Пирятині: двом чоловікам повідомили про підозру

Альона Мазуренко Неділя, 2 лютого 2025, 14:59
Вбивство військового ТЦК у Пирятині: двом чоловікам повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозу двом чоловікам (жителю Лубен і Полтави) через убивство військовослужбовця Полтавського ТЦК на автозаправній станції в місті Пирятин.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Двом особам – жителям Лубен та Полтави повідомлено про підозру...

Реклама:

За даними слідства, 31 січня цього року житель Полтави спільно з іншими мобілізованими у супроводі військовослужбовців Полтавського РТЦК та СП їхав на навчання до військової частини.

Маючи намір ухилитися від військової служби, він кілька разів дзвонив знайомому з Лубен та повідомляв маршрут автобуса. Коли автобус зупинився на автозаправній станції у Пирятині, житель Лубен із рушниці, яку привіз із собою, вистрілив у одного із супроводжуючих, спричинивши військовослужбовцю вогнепальне поранення несумісне із життям. У подальшому він заволодів автоматом потерпілого та разом зі спільником втік із місця події.

Через кількох годин підозрюваних затримали. Під час обшуку правоохоронці вилучили у лубенця 2 корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони тощо. Речові докази направлені на експертизи. Автомат військового знайшли в лісопосадці, де його кинули підозрювані".

РЕКЛАМА:
 

Деталі: Одному із затриманих інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством (ч.1 ст.114-1, ч.1 ст.115, ч.3 ст.262 КК України).

Іншому – пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період (ч.5 ст.27 ч.1 ст.114-1 КК України).

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо:

  • 1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин Полтавської області під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру невідомий з рушниці застрелив військовослужбовця Полтавського ТЦК, забрав його автомат та втік з одним з мобілізованих. Пізніше в поліції повідомили про затримання обох фігурантів по "гарячих слідах".
  • Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий відреагував на напади на військових ТЦК, за його словами, це червона лінія, яку не можна перетинати. Він закликає до жорсткої реакції влади та покарання для вбивць.

ТЦКвбивствоПолтавська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У 2022 році Залужний пропонував наступати на Бєлгород, щоб захистити Харків – генерал Назаров
Уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників і прокурорів САП
оновлено, фотоУ Харкові ворожий дрон атакував Слобідський район: була велика пожежа на підприємстві
Командувач сухопутних військ про вбивства і напади на ТЦК: Це червона лінія, яку не можна перетинати
Зеленський про членство в НАТО: 800-тисячна армія України може стати бонусом для Альянсу
Трамп розпочав торговельну війну з Канадою, Мексикою та Китаєм
Усі новини...
ТЦК
Командувач сухопутних військ про вбивства і напади на ТЦК: Це червона лінія, яку не можна перетинати
У Рівненському ТЦК стався вибух: є загиблий і 6 поранених
На Полтавщині невідомий застрелив військовослужбовця ТЦК, його затримали
Останні новини
15:15
Суд зобов'язав забудовника Manhattan City виплатити Києву 70 мільйонів
14:59
фотоВбивство військового ТЦК у Пирятині: двом чоловікам повідомили про підозру
14:46
Генсек НАТО не вважає загрозою для Альянсу інтерес Трампа до Гренландії
14:29
На Курщині відмінусувався віце-губернатор Приморського краю РФ, який командував загоном окупантів
14:20
Сім'я з дитиною, медсестра та волонтерка: що відомо про загиблих внаслідок атаки РФ на Полтаву
14:17
Глава МЗС Іспанії: про мир говорить лише Зеленський, Путін говорить про війну
14:12
УСПП Кінаха програв суд Кабміну щодо приміщень у будинку на Хрещатику
14:05
Прем'єр Фінляндії стурбований тарифними погрозами Трампа на адресу ЄС
13:54
У Божковській колонії катували і вбивали ув’язнених – ДБР
13:44
Експрем’єр Франції очолив парламентську групу дружби з Україною
Усі новини...
Реклама:
Реклама: