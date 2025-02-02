Вбивство військового ТЦК у Пирятині: двом чоловікам повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозу двом чоловікам (жителю Лубен і Полтави) через убивство військовослужбовця Полтавського ТЦК на автозаправній станції в місті Пирятин.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Двом особам – жителям Лубен та Полтави повідомлено про підозру...

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За даними слідства, 31 січня цього року житель Полтави спільно з іншими мобілізованими у супроводі військовослужбовців Полтавського РТЦК та СП їхав на навчання до військової частини.

Маючи намір ухилитися від військової служби, він кілька разів дзвонив знайомому з Лубен та повідомляв маршрут автобуса. Коли автобус зупинився на автозаправній станції у Пирятині, житель Лубен із рушниці, яку привіз із собою, вистрілив у одного із супроводжуючих, спричинивши військовослужбовцю вогнепальне поранення несумісне із життям. У подальшому він заволодів автоматом потерпілого та разом зі спільником втік із місця події.

Через кількох годин підозрюваних затримали. Під час обшуку правоохоронці вилучили у лубенця 2 корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони тощо. Речові докази направлені на експертизи. Автомат військового знайшли в лісопосадці, де його кинули підозрювані".

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Деталі: Одному із затриманих інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством (ч.1 ст.114-1, ч.1 ст.115, ч.3 ст.262 КК України).

Іншому – пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період (ч.5 ст.27 ч.1 ст.114-1 КК України).

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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