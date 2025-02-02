У Полтаві завершили розбирати завали: 14 загиблих, 20 постраждалих
Неділя, 2 лютого 2025, 18:07
У Полтаві завершені аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованої 1 лютого ворожим ракетним ударом п'ятиповерхівки.
Джерело: ДСНС України
Дослівно: "У Полтаві завершені аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованої п'ятиповерхівки.
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Внаслідок ворожого удару загинули 14 осіб, з них 2 дитини 9 та 12 років. 20 – постраждали, з них 4 дитини віком 3 міс., 2, 8 та 12 років.
22 людини врятовані. Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 206 особам, з них 11 дітей".
Передісторія:
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- Російські загарбники у суботу, 1 лютого вдарили по Полтаві та влучили у житловий будинок. У полтавській громаді оголошено триденну жалобу.
- Раніше було відомо про 14 загиблих і 17 постраждалих.