У Полтаві завершили розбирати завали: 14 загиблих, 20 постраждалих

У Полтаві завершені аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованої 1 лютого ворожим ракетним ударом п'ятиповерхівки.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "У Полтаві завершені аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованої п'ятиповерхівки.

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Внаслідок ворожого удару загинули 14 осіб, з них 2 дитини 9 та 12 років. 20 – постраждали, з них 4 дитини віком 3 міс., 2, 8 та 12 років.

22 людини врятовані. Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 206 особам, з них 11 дітей".

Передісторія:

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