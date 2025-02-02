Зеленський: Із 177 мільярдів від США Україна отримала 76
Президент Володимир Зеленський заявив, що з близько 177 мільярдів доларів ухваленої в США військової допомоги Україні було отримано близько 76 мільярдів.
Джерело: Зеленський в інтерв'ю Associated Press
Пряма мова: "Я коли чую – і раніше чув, і сьогодні ми чуємо від США – що Америка дала Україні сотні мільярдів (177, якщо більш точно, така звучала цифра, яку голосував Конгрес, тощо), я як президент воюючої країни вам говорю – ми отримали більше 75.
Тобто 100 мільярдів із цих 177 (або навіть 200, говорять деякі люди) ми ніколи не отримували, це важливо. Ми говоримо про конкретні речі, бо ми отримували це не грошима, а зброєю – ми зброї отримали на 70 з чимось мільярдів…
Але коли говорять, що Україна під час війни отримала 200 мільярдів на підтримку армії – це неправда. Я не знаю, де всі ці гроші. Може, це правда на папері, є сотні різних програм – може бути, ми не сперечаємось, ми дуже вдячні за все. Але ми отримали більше 70 мільярдів – 76, щось таке. Це велика допомога, але це не 200 мільярдів".
Деталі: Щодо припинення фінансування гуманітарних програм, Зеленський згадав програму у сфері енергетики на 200 мільйонів доларів і програми у сфері медицини, перетину кордону.
"Оці 300-400 мільйонів – це те, що отримала держава на ці програми. Ми це закриємо. Я це закрию з європейцями або внутрішнім ресурсом", - сказав він, водночас звернувши увагу американської сторони на те, що програми щодо ветеранів і медицини "важливо підтримувати під час війни".
"А ще є велика кількість інших гуманітарних програм, і мені про них нічого не відомо, крім того, що це було. Напевно, президент США буде проводити аудит і скаже, що є ще якісь мільярди, але я не знаю, куди вони йшли. Якщо це так було, що коли почалась війна, багато різних організацій українських після сигналу з посольства США поїхала з нашої держави, я можу думати, що у них були різні відносини. Напевно, ці організації фінансувалися тими чи іншими фондами", – додав Зеленський.
Що передувало: У листопаді 2024 року Зеленський заявляв, що Україна не отримала й половини зброї, яка була офіційно виділена Сполученими Штатами, і що Європа допомогла нашій країні не менше за США.
Передісторія:
- У перший день роботи президентом США Дональд Трамп підписав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги на 90 днів, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. Зеленський запевнив, що військова допомога Україні з боку США наразі не зупинена.
- Держсекретар США Марко Рубіо розпорядився призупинити всі нові виплати іноземної допомоги на час проведення перевірки. Посадовці та співробітники неурядових організацій в Україні попередили, що без дозволу нового держсекретаря такі програми, як підтримка шкіл і лікарень, а також зусилля з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури, опиняться під загрозою зриву.
- 26 січня Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти та видатки на них після розпорядження Держдепу США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.
- Військова допомога США не підпадає під дію наказу про заморожування та продовжує надходити до України згідно з рішеннями попередньої адміністрації Джо Байдена.