Зеленський: Із 177 мільярдів від США Україна отримала 76

Президент Володимир Зеленський заявив, що з близько 177 мільярдів доларів ухваленої в США військової допомоги Україні було отримано близько 76 мільярдів.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Associated Press

Пряма мова: "Я коли чую – і раніше чув, і сьогодні ми чуємо від США – що Америка дала Україні сотні мільярдів (177, якщо більш точно, така звучала цифра, яку голосував Конгрес, тощо), я як президент воюючої країни вам говорю – ми отримали більше 75.

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Тобто 100 мільярдів із цих 177 (або навіть 200, говорять деякі люди) ми ніколи не отримували, це важливо. Ми говоримо про конкретні речі, бо ми отримували це не грошима, а зброєю – ми зброї отримали на 70 з чимось мільярдів…

Але коли говорять, що Україна під час війни отримала 200 мільярдів на підтримку армії – це неправда. Я не знаю, де всі ці гроші. Може, це правда на папері, є сотні різних програм – може бути, ми не сперечаємось, ми дуже вдячні за все. Але ми отримали більше 70 мільярдів – 76, щось таке. Це велика допомога, але це не 200 мільярдів".

Деталі: Щодо припинення фінансування гуманітарних програм, Зеленський згадав програму у сфері енергетики на 200 мільйонів доларів і програми у сфері медицини, перетину кордону.

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"Оці 300-400 мільйонів – це те, що отримала держава на ці програми. Ми це закриємо. Я це закрию з європейцями або внутрішнім ресурсом", - сказав він, водночас звернувши увагу американської сторони на те, що програми щодо ветеранів і медицини "важливо підтримувати під час війни".

"А ще є велика кількість інших гуманітарних програм, і мені про них нічого не відомо, крім того, що це було. Напевно, президент США буде проводити аудит і скаже, що є ще якісь мільярди, але я не знаю, куди вони йшли. Якщо це так було, що коли почалась війна, багато різних організацій українських після сигналу з посольства США поїхала з нашої держави, я можу думати, що у них були різні відносини. Напевно, ці організації фінансувалися тими чи іншими фондами", – додав Зеленський.

Що передувало: У листопаді 2024 року Зеленський заявляв, що Україна не отримала й половини зброї, яка була офіційно виділена Сполученими Штатами, і що Європа допомогла нашій країні не менше за США.

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