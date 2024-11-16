Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський заявив, що Україна не отримала й половини виділеної США допомоги зброєю

Катерина ТищенкоСубота, 16 листопада 2024, 10:40
Зеленський заявив, що Україна не отримала й половини виділеної США допомоги зброєю
Володимир Зеленський і Джо Байден, фото AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала й половини зброї, яка була офіційно виділена Сполученими Штатами, і що Європа допомогла нашій країні не менше за США.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Українському радіо

Пряма мова: "Тепер що стосується величезної допомоги (від США – ред.). Дивіться, ці гроші ще треба довезти. Якби ви мене запитали, а скільки ми з цього отримали, я б у деталі не пішов, бо є різні доповіді різних інституцій, як міністерства оборони, так і розвідок, тощо. Я б тільки сказав: половину ми не отримали.

Реклама:

Мені здається, це важливий елемент, коли ми говоримо, як нам хто допомагає. Я до того, що Європа допомогла не менше. І це важливий елемент, коли ми говоримо і про вдячність. Кожна ця копійка важлива, щоб вижити, ми за це вдячні. Але ми повинні бути чесними…

Ось таку допомогу ми отримували. Так це до нас доходило. Це доходила зброя. А фабрики, заводи США виробництво наростили, наростили свої склади, потужність своєї армії. Багато в чому отримали від нас відповіді… на жаль, багато втрат, тому на живому прикладі іншої нації здобули для себе досвід, і європейці також".

Деталі: На уточнююче питання Зеленський відповів, що мав на увазі постачання саме зброї.

РЕКЛАМА:

"Коли я говорю про половину, я вважаю менше, я говорю про зброю. Я домовлявся про зброю. Безумовно, є гуманітарна допомога, є фінансова допомога, є спрямована фінансова допомога в бюджет, є окремі гуманітарні програми, спрямовані в регіони. Все це допомога, вдячні партнерам. Допомога в цілому велика була з самого початку війни – не з першого дня, але з початку війни, скажімо так", – сказав він.

ЗеленськийСШАдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний вважає, що Європа не готова до тривалої війни з Росією

Зеленський заявив, що Україна готова ділитися з Африкою досвідом знищення "вагнерівців"

Зеленський: Є всі шанси завершити війну наступного року, в січні побачимо пропозиції Трампа

За отруєнням Ющенка, ймовірно, стоїть Росія – розвідка США розсекретила документ

До "розстрільних списків" РФ мали увійти вчителі, журналісти, священники – Буданов

Канада запевнила, що "дотримається своїх зобов’язань" щодо арешту Нетаньягу

Усі новини...
Зеленський
Президент про ситуацію на Сході: Хлопці втомлюються, а резервні бригади неукомплектовані
Зеленський заявив, що закон про мобілізацію треба "коригувати" й прокоментував цифри
Зеленський: Путін не хоче домовлятись, він хоче вийти з ізоляції
Останні новини
20:02
Енергетики скасували обмеження світла до кінця доби
19:53
Гераскевич вдруге в сезоні фінішував у топ-10 на Кубку світу зі скелетону
19:43
Зеленський підтримує перехід ЗСУ на нову систему управління, якщо це зменшить бюрократію
19:27
Грузинська опозиція збирає протест на перший день засідання нового парламенту
19:14
Залужний вважає, що Європа не готова до тривалої війни з Росією
18:59
"Динамо" без проблем перемогло "Чорноморець" у чемпіонаті України з футболу
18:42
До судна, що могло пошкодити кабелі у Балтиці, підходили військові кораблі ще кількох країн
18:26
У неділю відключення електроенергії діятимуть 4 години
18:24
Зеленський заявив, що Україна готова ділитися з Африкою досвідом знищення "вагнерівців"
18:15
Глава МЗС Франції: для нас немає "червоних ліній" у підтримці України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: