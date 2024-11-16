Зеленський заявив, що Україна не отримала й половини виділеної США допомоги зброєю

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала й половини зброї, яка була офіційно виділена Сполученими Штатами, і що Європа допомогла нашій країні не менше за США.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Українському радіо

Пряма мова: "Тепер що стосується величезної допомоги (від США – ред.). Дивіться, ці гроші ще треба довезти. Якби ви мене запитали, а скільки ми з цього отримали, я б у деталі не пішов, бо є різні доповіді різних інституцій, як міністерства оборони, так і розвідок, тощо. Я б тільки сказав: половину ми не отримали.

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Мені здається, це важливий елемент, коли ми говоримо, як нам хто допомагає. Я до того, що Європа допомогла не менше. І це важливий елемент, коли ми говоримо і про вдячність. Кожна ця копійка важлива, щоб вижити, ми за це вдячні. Але ми повинні бути чесними…

Ось таку допомогу ми отримували. Так це до нас доходило. Це доходила зброя. А фабрики, заводи США виробництво наростили, наростили свої склади, потужність своєї армії. Багато в чому отримали від нас відповіді… на жаль, багато втрат, тому на живому прикладі іншої нації здобули для себе досвід, і європейці також".

Деталі: На уточнююче питання Зеленський відповів, що мав на увазі постачання саме зброї.

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"Коли я говорю про половину, я вважаю менше, я говорю про зброю. Я домовлявся про зброю. Безумовно, є гуманітарна допомога, є фінансова допомога, є спрямована фінансова допомога в бюджет, є окремі гуманітарні програми, спрямовані в регіони. Все це допомога, вдячні партнерам. Допомога в цілому велика була з самого початку війни – не з першого дня, але з початку війни, скажімо так", – сказав він.