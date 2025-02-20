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Війна 2025

В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Ольга Глущенко Четвер, 20 лютого 2025, 06:26
В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
ілюстративне фото: Getty Images

Вранці 20 лютого майже по всій території України була оголошена повітряна тривога.

Джерело: карта повітряних тривог

Деталі: У всіх областях, крім Вінницької і Житомирської після 6 години ранку була оголошена повітряна тривога.

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Моніторингові пабліки повідомляли, що масштабна повітряна тривога пов’язана з ракетною небезпекою.

Оновлено: О 6:39 почалися відбої повітряної тривоги. У деяких областях повітряна тривога тривала близько 20 хвилин.

повітряна тривога
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