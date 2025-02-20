В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу
Четверг, 20 февраля 2025, 06:26
Утром 20 февраля почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Источник: карта воздушных тревог
Детали: Во всех областях, кроме Винницкой и Житомирской после 6 часов утра была объявлена воздушная тревога.
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Мониторинговые паблики сообщали, что масштабная воздушная тревога связана с ракетной опасностью.
Обновлено: В 6:39 начались отбои воздушной тревоги. В некоторых областях воздушная тревога продолжалась около 20 минут.