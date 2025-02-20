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Война 2025

В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу

Ольга ГлущенкоЧетверг, 20 февраля 2025, 06:26
В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу
фото: Getty Images

Утром 20 февраля почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: Во всех областях, кроме Винницкой и Житомирской после 6 часов утра была объявлена воздушная тревога.

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Мониторинговые паблики сообщали, что масштабная воздушная тревога связана с ракетной опасностью.

Обновлено: В 6:39 начались отбои воздушной тревоги. В некоторых областях воздушная тревога продолжалась около 20 минут.

воздушная тревога
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