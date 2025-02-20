У США зіткнулися невеликі літаки, є загиблі

У середу вранці на півдні Аризони у США в результаті зіткнення двох невеликих літаків у повітрі загинули дві людини, повідомила влада.

Джерело: Associated Press із посиланням на повідомлення влади

Деталі: Федеральні слідчі з безпеки польотів заявили, що на борту кожного літака було по дві людини, коли вони зіткнулися в регіональному аеропорту Марана на околиці Тусона.

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Літак Cessna 172 здійснив аварійну посадку, а Lancair 360 MK II впав на землю біля злітно-посадкової смуги і загорівся, повідомляє Національна рада з безпеки на транспорті, яка веде розслідування і наводить попередню інформацію, отриману до прибуття слідчих.

Поліцейське управління Марани підтвердило, що двоє загиблих перебували на борту одного літака, і заявило, що рятувальники не мали можливості надати їм медичну допомогу.

Поліція не повідомила, в якому саме літаку вони перебували, але оператор літака Cessna – комерційна льотна школа AeroGuard – заявила, що двоє її пілотів не постраждали.

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Жоден з літаків не базувався в аеропорту Марани, повідомила влада міста. Муніципальна пожежна служба допомогла загасити полум'я, зазначили в поліції.

За останній місяць у Північній Америці сталося чотири великі авіаційні катастрофи. Остання з них пов'язана з літаком авіакомпанії Delta, який перекинувся на дах під час посадки в Торонто, а також зі смертельною катастрофою приміського літака на Алясці.