В США столкнулись небольшие самолеты, есть погибшие

В среду утром на юге Аризоны в США в результате столкновения двух небольших самолетов в воздухе погибли два человека, сообщили власти.

Источник: Associated Press со ссылкой на сообщение властей

Детали: Федеральные следователи по безопасности полетов заявили, что на борту каждого самолета было по два человека, когда они столкнулись в региональном аэропорту Марана на окраине Тусона.

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Самолет Cessna 172 совершил аварийную посадку, а Lancair 360 MK II упал на землю возле взлетно-посадочной полосы и загорелся, сообщает Национальный совет по безопасности на транспорте, который ведет расследование и приводит предварительную информацию, полученную до прибытия следователей.

Полицейское управление Мараны подтвердило, что двое погибших находились на борту одного самолета, и заявило, что спасатели не имели возможности оказать им медицинскую помощь.

Полиция не сообщила, в каком именно самолете они находились, но оператор самолета Cessna - коммерческая летная школа AeroGuard - заявила, что двое ее пилотов не пострадали.

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Ни один из самолетов не базировался в аэропорту Мараны, сообщили власти города. Муниципальная пожарная служба помогла потушить пламя, отметили в полиции.

За последний месяц в Северной Америке произошло четыре крупные авиационные катастрофы. Последняя из них связана с самолетом авиакомпании Delta, который перевернулся на крышу во время посадки в Торонто, а также со смертельной катастрофой пригородного самолета на Аляске.