"Зеленський спав": Трамп каже, що в Києві грубо повелись з його міністром фінансів
Президент США Дональд Трамп стверджує, що його міністр фінансів Скотт Бессент зіткнувся із грубим ставленням під час свого візиту до Києва минулого тижня.
Джерело: Трамп на борту президентського літака, його цитує AP, "Європейська правда"
Деталі: Американський президент розповів, що Бессент довго добирався до Києва, і ця поїздка була "небезпечною".
За словами Трампа, його міністр поїхав в Україну, щоб підписати угоду, а "повернувся з порожніми руками".
Водночас, як повідомляє CNN, Трамп сказав, що з Бессентом поводилися "досить грубо", а президент Зеленський нібито був недоступний до зустрічі, бо "спав".
"Скотт Бессент дійсно поїхав туди, і з ним поводилися досить грубо, тому що, по суті, вони сказали йому "ні", а Зеленський спав і не міг зустрітися з ним", – стверджує Трамп.
Як відомо, для обговорення економічного партнерства з Україною 12 лютого до Києва прибув міністр фінансів Скотт Бессент і в ході цього візиту він зустрівся із Зеленським.
Тоді український президент заявив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.
За даними ЗМІ, адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкісноземельні корисні копалини країни, проте Зеленський відмовився підписувати документ. У Білому домі назвали це рішення "недалекоглядним".
14 лютого в Мюнхені була перенесена зустріч Зеленського і віцепрезидента США Джей Ді Венса, щоб дати США можливість попрацювати із проєктом меморандуму щодо партнерства, який Україна допрацювала й передала американцям.