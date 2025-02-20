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Вища рада правосуддя вдруге обрала своїм головою Григорія Усика

Українська правдаЧетвер, 20 лютого 2025, 11:36
Вища рада правосуддя вдруге обрала своїм головою Григорія Усика
Фото з Telegram Вища рада правосуддя

20 лютого Вища рада правосуддя обрала Григорія Усика головою на другий термін 14 голосами.

Джерело: Вища рада правосуддя в Telegram

Дослівно: "Григорій Усик обіймав посаду Голови ВРП відповідно законодавства два роки – з 23 січня 2023 року. Вітаємо з обранням на посаду Голови ВРП та бажаємо успіхів".

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Деталі: У повідомленні ВРП йдеться, що Усик, суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, був обраний членом ВРП ХІХ позачерговим з'їздом суддів України 11 січня 2023 року.

Довідково: Григорій Усик розпочав свою кар'єру у 1981 році з роботи бухгалтером, а після проходження строкової військової служби з 1984 до 1995 року працював в органах ГУ Міністерства внутрішніх справ України в Києві. З 1995 по 2002 рік був суддею Дарницького районного суду Києва, а з 2002 до 2017 року працював у Апеляційному суді міста Києва, зокрема на посаді секретаря судової палати з розгляду цивільних справ у 2014–2017 роках. З 2017 року – суддя Верховного Суду.

Вища рада правосуддя відповідає за доброчесність суддів, дотримання Конституції та законів України, а також за етику в роботі суддів і прокурорів.

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