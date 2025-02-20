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Война 2025

Высший совет правосудия во второй раз избрал своим председателем Григория Усика

Украинская правдаЧетверг, 20 февраля 2025, 11:36
Высший совет правосудия во второй раз избрал своим председателем Григория Усика
Фото с Telegram Высший совет правосудия

20 февраля Высший совет правосудия избрал Григория Усика председателем на второй срок 14 голосами.

Источник: Высший совет правосудия в Telegram

Дословно: "Григорий Усик занимал должность Председателя ВСП в соответствии с законодательством два года – с 23 января 2023 года.  Поздравляем с избранием на должность Председателя ВСП и желаем успехов".

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Детали: В сообщении ВСП говорится, что Григорий Усик, судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, был избран членом ВСП ХІХ внеочередным съездом судей Украины 11 января 2023 года.

Справочно: Григорий Усик начал свою карьеру в 1981 году с работы бухгалтером, а после прохождения срочной военной службы с 1984 до 1995 года работал в органах ГУ Министерства внутренних дел Украины в Киеве. С 1995 по 2002 год был судьей Дарницкого районного суда Киева, а с 2002 до 2017 года работал в Апелляционном суде города Киева, в частности в должности секретаря судебной палаты по рассмотрению гражданских дел в 2014-2017 годах. С 2017 года – судья Верховного Суда.

Высший совет правосудия отвечает за добропорядочность судей, соблюдение Конституции и законов Украины, а также за этику в работе судей и прокуроров.

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