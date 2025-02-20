Намагалися підірвати ветерана-правоохоронця у Дніпрі: СБУ затримала трьох агентів РФ

СБУ затримала медсестру з Вінниччини та двох харків’ян, яких підозрюють у підготовці теракту на замовлення РФ. За даними слідства, зловмисники планували підірвати ветерана-правоохоронця у Дніпрі за допомогою саморобного вибухового пристрою.

Джерело: СБУ, Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, 26-річний безробітний чоловік та його 20-річна подруга з Харкова в Telegram-і отримала пропозицію виконати завдання в інтересах Росії за грошову винагороду.

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Для цього вони приїхали до міста Дніпро, де орендували квартиру, а згодом вирушили до Дніпропетровської області, де отримали саморобний вибуховий пристрій. Після повернення до Дніпра вони залишили вибухівку в орендованому житлі, сховавши ключі для передачі іншій спільниці – 52-річній медсестрі з Вінниччини.

фото: Офіс генерального прокурора

Жінка забрала вибухівку та заклала її поблизу будинку ветерана-правоохоронця. Вона мала активувати пристрій дистанційно за допомогою пульта, але під час спроби здійснити підрив її затримали співробітниками контррозвідки СБУ. Невдовзі правоохоронці затримали і двох її спільників із Харкова.

фото: Офіс генерального прокурора

За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіонувсім трьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України (замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.