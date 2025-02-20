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Война 2025

Пытались взорвать ветерана-правоохранителя в Днепре: СБУ задержала трех агентов РФ

Анастасия ПроцЧетверг, 20 февраля 2025, 11:33
Пытались взорвать ветерана-правоохранителя в Днепре: СБУ задержала трех агентов РФ
ФОТО: ОФИС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

СБУ задержала медсестру из Винницкой области и двух харьковчан, которых подозревают в подготовке теракта по заказу РФ. По данным следствия, злоумышленники планировали взорвать ветерана-правоохранителя в Днепре с помощью самодельного взрывного устройства.

Источник: СБУ, Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, 26-летний безработный мужчина и его 20-летняя подруга из Харькова в Telegram-и получила предложение выполнить задание в интересах России за денежное вознаграждение.

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Для этого они приехали в город Днепр, где арендовали квартиру, а затем отправились в Днепропетровскую область, где получили самодельное взрывное устройство. По возвращении в Днепр они оставили взрывчатку в арендованном жилье, спрятав ключи для передачи другой сообщнице - 52-летней медсестре из Винницкой области.

 
ФОТО: ОФИС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

Женщина забрала взрывчатку и заложила ее возле дома ветерана-правоохранителя. Она должна была активировать устройство дистанционно с помощью пульта, но при попытке осуществить подрыв ее задержали сотрудники контрразведки СБУ. Вскоре правоохранители задержали и двух ее сообщников из Харькова.

 
ФОТО: ОФИС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

Под процессуальным руководством Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона всем трем задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 УК Украины (покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц). Суд избрал им меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

СБУДнепр
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