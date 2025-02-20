Ексрадник Трампа застеріг: поспішна "мирна угода" може стати капітуляцією перед Путіним

Колишній радник з питань національної безпеки президента США Дональда Трампа Джон Болтон застеріг від поспішної угоди про завершення російсько-української війни.

Джерело: Болтон в інтерв’ю Politico, цитує "Європейська правда"

Деталі: Ексрадник попередив, що поспішна угода щодо припинення війни в Україні "дуже близька до капітуляції" перед цілями російського правителя Володимира Путіна. Також він вважає, що поспішне завершення війни в Україні може швидко відкрити двері для виходу США з НАТО.

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"Я думав, що Трамп вийде з НАТО, і він цього ще не зробив, але ви можете почути, як починає грати музика. Буде припинено вогонь, створено мілітаризовану зону, розпочнуться переговори, Україна погодиться не вступати до НАТО – це врегулювання, яке насправді могли б написати в Кремлі", – заявив він.

Відповідаючи на запитання, як він розцінює слова британського прем’єр-міністра Кіра Стармера щодо того, що той готовий розмістити британські війська в Україні для забезпечення режиму припинення вогню, Болтон відповів зневажливо.

"Я проти розгортання миротворчих сил. Досвід Організації Об'єднаних Націй показав, що як тільки ви розгортаєте миротворчі сили, вони можуть стати постійною частиною ландшафту, і в цьому випадку призвести до фактичного розділення України, що може статися де-юре через деякий час", – вважає він.

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Болтон також зазначив, що не чув у ЄС дискусій щодо того, який саме варіант миротворчих сил розглядається.

"Це забезпечення припинення вогню, і в цьому випадку правила застосування сили повинні були б уповноважити миротворців застосовувати силу, щоб запобігти порушенню перемир'я? Чи це миротворчі сили на кшталт ООН, коли миротворці махають порушникам рукою, коли вони весело йдуть своєю дорогою?" – риторично запитав він та наголосив, що це критичні відмінності.

Колишній радник з питань національної безпеки Трампа стверджує – Європі було б краще рішуче підтримати Україну, поповнюючи запаси зброї та надаючи підтримку, а не займатися плануванням майбутніх сценаріїв, узгоджених між Трампом та очільником Кремля Путіним.

"Не існує абсолютного зобов'язання вести переговори з припиненням вогню. Тому, якщо ви не готові відмовитися від будь-якої можливості повернення Україні її території, ідея заморозити існуючі лінії контролю є потенційно дуже небезпечною", – сказав він.

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