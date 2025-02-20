Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

Экс-советник Трампа: Поспешное "мирное соглашение" может стать капитуляцией перед Путиным

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоЧетверг, 20 февраля 2025, 12:09
Экс-советник Трампа: Поспешное мирное соглашение может стать капитуляцией перед Путиным
Джон Болтон, фото: Getty Images

Бывший советник по вопросам национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон предостерег от поспешного соглашения о завершении российско-украинской войны.

Источник: Болтон в интервью Politico, цитирует "Европейская правда"

Детали: Экс-советник предупредил, что поспешное соглашение о прекращении войны в Украине "очень близко к капитуляции" перед целями российского правителя Владимира Путина. Также он считает, что поспешное завершение войны в Украине может быстро открыть дверь для выхода США из НАТО.

Реклама:

"Я думал, что Трамп выйдет из НАТО, и он этого еще не сделал, но вы можете услышать, как начинает играть музыка. Будет прекращен огонь, создана милитаризованная зона, начнутся переговоры, Украина согласится не вступать в НАТО - это урегулирование, которое на самом деле могли бы написать в Кремле", - заявил он.

Отвечая на вопрос, как он расценивает слова британского премьер-министра Кира Стармера относительно того, что тот готов разместить британские войска в Украине для обеспечения режима прекращения огня, Болтон ответил пренебрежительно.

"Я против развертывания миротворческих сил. Опыт Организации Объединенных Наций показал, что как только вы разворачиваете миротворческие силы, они могут стать постоянной частью ландшафта, и в этом случае привести к фактическому разделу Украины, который может стать де-юре через некоторое время", – считает он.

РЕКЛАМА:

Болтон также отметил, что не слышал в ЕС дискуссий относительно того, какой именно вариант миротворческих сил рассматривается.

"Это обеспечение прекращения огня, и в этом случае правила применения силы должны были бы уполномочить миротворцев применять силу, чтобы предотвратить нарушение перемирия? Или это миротворческие силы вроде ООН, когда миротворцы машут нарушителям рукой, когда они весело идут своей дорогой?" – риторически спросил он и подчеркнул, что это критические различия.

Бывший советник по вопросам национальной безопасности Трампа утверждает – Европе было бы лучше решительно поддержать Украину, пополняя запасы оружия и оказывая поддержку, а не заниматься планированием будущих сценариев, согласованных между Трампом и главой Кремля Путиным.

"Не существует абсолютного обязательства вести переговоры с прекращением огня. Поэтому, если вы не готовы отказаться от любой возможности возвращения Украине ее территории, идея заморозить существующие линии контроля является потенциально очень опасной", – сказал он.

Предыстория:

  • Болтон уже выступал с критикой действий Трампа. В частности 13 февраля он сказал, что заявления республиканца о потенциальных потерях Украины еще до начала переговоров с РФ означает, что Трамп "фактически сдался Путину".
  • 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника правителя России Юрия Ушакова с делегацией США, которую представляли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.
  • После переговоров РФ и США в Госдепе Соединенных Штатов сообщили, что делегации договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.
  • В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.
  • 20 февраля Трамп заявил, что Россия "имеет козыри" в потенциальных мирных переговорах по прекращению войны, поскольку РФ "захватила большую территорию".

СШАпереговорывойнаТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
"Зеленский спал": Трамп говорит, что в Киеве грубо обошлись с его министром финансов
видео Сенатор Сандерс: Трамп врет об Украине, Зеленском и Европе и сближается с Путиным
Reuters: США могут заключить с Украиной упрощенное соглашение по недрам для ускорения процесса
Стармер предложит развертывание 30 тысяч европейских военных в Украине – СМИ
Стармер заявил Зеленскому, что вполне разумно приостановить выборы во время войны
Вэнс: Трамп четко дал понять – выборы в Украине должны состояться
Все новости...
США
Новая реальность
"Будущее Украины не может быть решено без них": во Франции рассказали о чем Макрон будет говорить с Трампом
Reuters: Австралия считает, что война в Украине должна быть решена на условиях Киева
Последние новости
12:46
Банк Порошенко могут лишить еще одной лицензии из-за санкций
12:35
За серией подрывов очков для FPV в российской армии стоит ГУР – источники
12:35
КолонкаМинобороны усложнило закупку военными частями дронов и РЭБов – Николаенко
12:34
РФ осуществила массированную атаку по газовой инфраструктуре Украины – Галущенко
12:32
Microsoft представила квантовый чип, аналогов которому нет в мире
12:09
Экс-советник Трампа: Поспешное "мирное соглашение" может стать капитуляцией перед Путиным
11:54
фотоВпервые за более чем столетие: в Египте археологи нашли гробницу фараона
11:51
"Будущее Украины не может быть решено без них": во Франции рассказали о чем Макрон будет говорить с Трампом
11:50
Россия ударила по энергообъекту ДТЭК в Одесской области
11:36
Высший совет правосудия во второй раз избрал своим председателем Григория Усика
Все новости...
Реклама:
Реклама: