У ЄС відреагували на заяви Трампа щодо Зеленського: він законно обраний президент України
20 лютого речник Європейської комісії Стефан де Кеерсмахер, відповідаючи на питання щодо заяв президента США Дональда Трампа про необхідність проведення виборів в Україні перед укладенням мирної угоди та про те, що Зеленський є диктатором, заявив, що Європейський Союз має чітку позицію щодо президента України Володимира Зеленського: це легітимно обраний на демократичних виборах президент
Джерело: кореспондент "Європейської правди"
Деталі: Речник Єврокомісії наголосив, що для Євросоюзу Зеленський – легітимний, обраний на демократичних виборах президент.
"Ми маємо досить просту і чітку позицію з цього приводу. Президент Зеленський був легітимно обраний на вільних, чесних і демократичних виборах", – сказав де Кеерсмахер.
Він нагадав, що "Україна – це демократія, а путінська Росія – ні".
"Що стосується інформації, яку використовує американська влада, то, звісно, я не можу пролити на це світло", – зауважив речник Єврокомісії.
Що передувало:
- США та Росія також обговорюють триетапний мирний план щодо України, який включає припинення вогню, проведення виборів в Україні і зрештою підписання остаточної угоди.
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