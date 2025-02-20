Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

FT: США відмовляються називати Росію агресором у заяві G7 до 3-ї річниці великої війни

Марія Ємець, Альона Мазуренко Четвер, 20 лютого 2025, 15:54
FT: США відмовляються називати Росію агресором у заяві G7 до 3-ї річниці великої війни
Фото: Getty Images

Американська сторона нібито вперше виступає проти того, щоб назвати Росію агресором у спільній заяві G7, яку готують до третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України, та не погоджують участь президента Володимира Зеленського у віртуальному саміті лідерів "сімки".

Джерело: Financial Times, "Європейська правда"

Деталі: За інформацією від п’яти анонімних співрозмовників видання, Сполучені Штати висловлюються проти того, щоб назвати РФ агресором у заяві до третьої річниці повномасштабної війни.

Реклама:

Крім того, ще не погодили участь Зеленського у віртуальному саміті лідерів "Групи семи", що запланований на понеділок.

Американська сторона нібито виступає проти класичних висловів, що досі фігурували у заявах G7 стосовно війни, зокрема фрази "російська агресія".

"Ми непохитно наполягаємо, що (у заяві) потрібно розрізняти Росію і Україну. Бо вони не "однакові"... Американці блокують ці формулювання, але ми ще працюємо над цим і сподіваємось на домовленість", – розповів один зі співрозмовників.

РЕКЛАМА:

Труднощі з погодженням заяви, вочевидь, є відображенням останніх змін у політичній лінії Білого дому і спроб адміністрації Трампа почати діалог з Москвою. Зокрема, у заяві Держдепу після переговорів у Саудівській Аравії за участю держсекретаря Марко Рубіо з американського боку і очільника МЗС РФ Сергєя Лаврова російсько-українську війну назвали "конфліктом в Україні". 

Правитель Росії Володимир Путін "високо оцінив" переговори в Ер-Ріяді та висловив готовність зустрітись з президентом США Дональдом Трампом. 

російсько-українська війнаG7США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зірка "Бандитського Петербурга" заочно отримав 10 років тюрми за пропаганду війни
FT: США відмовляються називати Росію агресором у заяві G7 до 3-ї річниці великої війни
фотоЗ'явилися кадри бойової роботи F-16 на фронті
Керівництво ЄС приїде до Києва у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ
інфографікаОпитування: 63% українців проти будь-яких виборів до закінчення війни
Буданов: Думаю, що цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню
Усі новини...
ГУР: У Бердянську підірвали авто із російським воєнним злочинцем
США не хочуть приєднуватись до резолюції ООН на підтримку України – ЗМІ
Радник Трампа закликав Україну "збавити тон" і погодитись на угоду щодо надр
Зустріч Зеленського та Келлога пройшла без спілкування з журналістами – прохання США
Останні новини
18:24
Дослідження виявило, що алгоритми TikTok та X просувають ультраправих перед виборами в Німеччині
18:19
текстПівтори доби пішки до берега Дніпра – історія порятунку бійця 126-ї окремої бригади з Кринків
18:18
Били, роздягали, виводили на сніг: 4 історії жінок про катування у російському полоні
18:08
Генсек НАТО лякає Трампом країни Альянсу, які мало витрачають на оборону
18:00
Митна служба пояснила дані про експорт української сталі до РФ у 2024 році
17:38
За три роки кількість трудових мігрантів в Україні впала в чотири рази
17:31
"Кременчук" в овертаймі обіграв "Київ Кепіталз" у чемпіонаті України з хокею
17:28
Допомогла плацента: після ураження кислотою око австралійця врятувала незвичайна трансплантація
17:13
США попросили не проводити пресконференцію Зеленського і Келлога – Никифоров
17:13
У США допустили корекцію санкцій проти Росії на тлі переговорів з Москвою
Усі новини...
Реклама:
Реклама: