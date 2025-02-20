FT: США відмовляються називати Росію агресором у заяві G7 до 3-ї річниці великої війни

Американська сторона нібито вперше виступає проти того, щоб назвати Росію агресором у спільній заяві G7, яку готують до третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України, та не погоджують участь президента Володимира Зеленського у віртуальному саміті лідерів "сімки".

Джерело: Financial Times, "Європейська правда"

Деталі: За інформацією від п’яти анонімних співрозмовників видання, Сполучені Штати висловлюються проти того, щоб назвати РФ агресором у заяві до третьої річниці повномасштабної війни.

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Крім того, ще не погодили участь Зеленського у віртуальному саміті лідерів "Групи семи", що запланований на понеділок.

Американська сторона нібито виступає проти класичних висловів, що досі фігурували у заявах G7 стосовно війни, зокрема фрази "російська агресія".

"Ми непохитно наполягаємо, що (у заяві) потрібно розрізняти Росію і Україну. Бо вони не "однакові"... Американці блокують ці формулювання, але ми ще працюємо над цим і сподіваємось на домовленість", – розповів один зі співрозмовників.

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Труднощі з погодженням заяви, вочевидь, є відображенням останніх змін у політичній лінії Білого дому і спроб адміністрації Трампа почати діалог з Москвою. Зокрема, у заяві Держдепу після переговорів у Саудівській Аравії за участю держсекретаря Марко Рубіо з американського боку і очільника МЗС РФ Сергєя Лаврова російсько-українську війну назвали "конфліктом в Україні".

Правитель Росії Володимир Путін "високо оцінив" переговори в Ер-Ріяді та висловив готовність зустрітись з президентом США Дональдом Трампом.