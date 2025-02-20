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Война 2025

FT: США отказываются называть Россию агрессором в заявлении G7 к 3-й годовщине великой войны

Мария Емец, Алена МазуренкоЧетверг, 20 февраля 2025, 15:54
FT: США отказываются называть Россию агрессором в заявлении G7 к 3-й годовщине великой войны
Фото: Getty Images

Американская сторона якобы впервые выступает против того, чтобы назвать Россию агрессором в совместном заявлении G7, которое готовят к третьей годовщине полномасштабной войны России против Украины, и не согласовывает участие президента Владимира Зеленского в виртуальном саммите лидеров "семерки".

Источник: Financial Times, "Европейская правда"

Детали: По информации от пяти анонимных собеседников издания, Соединенные Штаты высказываются против того, чтобы назвать РФ агрессором в заявлении к третьей годовщине полномасштабной войны.

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Кроме того, еще не согласовали участие Зеленского в виртуальном саммите лидеров "Группы семи", который запланирован на понедельник.

Американская сторона якобы выступает против классических выражений, которые до сих пор фигурировали в заявлениях G7 относительно войны, в частности фразы "российская агрессия".

"Мы твердо настаиваем, что (в заявлении) нужно различать Россию и Украину. Потому что они не "одинаковые"... Американцы блокируют эти формулировки, но мы еще работаем над этим и надеемся на договоренность", – рассказал один из собеседников.

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Трудности с согласованием заявления, очевидно, являются отражением последних изменений в политической линии Белого дома и попыток администрации Трампа начать диалог с Москвой. В частности, в заявлении Госдепа после переговоров в Саудовской Аравии с участием госсекретаря Марко Рубио с американской стороны и главы МИД РФ Сергея Лаврова российско-украинскую войну назвали "конфликтом в Украине".

Правитель России Владимир Путин "высоко оценил" переговоры в Эр-Рияде и выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

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российско-украинская войнаG7США
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