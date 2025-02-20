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Війна 2025

США не хочуть приєднуватись до резолюції ООН на підтримку України – ЗМІ

Іванна Костіна, Євген КізіловЧетвер, 20 лютого 2025, 15:51
США не хочуть приєднуватись до резолюції ООН на підтримку України – ЗМІ
фото: Getty Images

Сполучені Штати відмовляються бути співавторами резолюції ООН, яка підтримує територіальну цілісність України та засуджує російську агресію.

Джерело: Reuters із посиланням на три дипломатичних джерела, передає "Європейська правда"

Деталі: Проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН, з яким ознайомилося агентство, засуджує російську агресію і підтверджує прихильність "суверенітету, незалежності, єдності і територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

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"У попередні роки Сполучені Штати послідовно виступали співавторами таких резолюцій на підтримку справедливого миру в Україні", – заявило в четвер одне з джерел, яке, як і інші, побажало залишитися невідомим.

Перше дипломатичне джерело повідомило Reuters, що проєкт резолюції підтримали понад 50 країн, відмовившись назвати їх.

Не було одразу зрозуміло, коли спливає термін підтримки проєкту резолюції, і Вашингтон все ще міг змінити свою думку.

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Голосування в ООН, яке вважається важливим сигналом глобальної підтримки України в умовах, коли адміністрація Трампа, схоже, переходить на бік Росії у війні, все ще може відбутися без підтримки США, але має менше шансів отримати широку підтримку в Генеральній Асамблеї.

Друге дипломатичне джерело, яке також побажало залишитися невідомим, сказало наступне: "Наразі ситуація така, що вони (США) не підпишуть його". Джерело додало, що наразі тривають спроби заручитися підтримкою інших країн, у тому числі країн Глобального Півдня.

Цей крок, схоже, віддзеркалює поглиблення розколу між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, який намагається якнайшвидше завершити війну в Україні і чия команда провела переговори з Росією без участі Києва.

Також стало відомо, що американська сторона вперше виступає проти того, щоб назвати Росію агресором у спільній заяві G7, яку готують до третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України, та не погоджують участь президента Володимира Зеленського у віртуальному саміті лідерів "Сімки".

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