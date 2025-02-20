Генсек НАТО лякає Трампом країни Альянсу, які мало витрачають на оборону

Генсек НАТО Марк Рютте наполягає, що всі держави Альянсу повинні витрачати не менше 2% ВВП на оборону, а інакше матимуть справу з президентом США Дональдом Трампом.

Джерело: заява Рютте на пресконференції з президентом Словаччини Петером Пеллегріні у Братиславі, передає "Європейська правда"

Деталі: Рютте відзначив, що уже "22-23 держави" Альянсу витрачають мінімально необхідні 2% ВВП на оборону, але є й ті, що цього досі не зробили.

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"Я спілкуюсь із ними активно та інтенсивно, аби впевнитись, що вони поквапляться й досягнуть показника у 2%. І гадаю, всі вони повинні зробити це до наступного літа", – додав він, маючи на увазі саміт НАТО в Гаазі в червні.

"І я кажу їм: якщо ви не відреагуєте на мої телефонні дзвінки, вам може зателефонувати дуже приємна людина з Вашингтона, яка, можливо, менш – ну, скажімо так, має більше часових обмежень на те, чого він хоче досягти", – сказав генсек.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що налаштований вимагати від союзників у НАТО збільшення оборонних витрат до 5% ВВП.

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Новий генсек НАТО Марк Рютте та чимало європейських лідерів погоджуються, що теперішнього цільового показника у 2% вже недостатньо, щоб Європа могла почуватися у безпеці через декілька років.

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