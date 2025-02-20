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Война 2025

Генсек НАТО пугает Трампом старны Альянса, которые мало тратят на оборону

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 20 февраля 2025, 18:08
Генсек НАТО пугает Трампом старны Альянса, которые мало тратят на оборону
фото: Getty Images

Генсек НАТО Марк Рютте настаивает, что все государства Альянса должны тратить не менее 2% ВВП на оборону, а иначе будут иметь дело с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: заявление Рютте на пресс-конференции с президентом Словакии Петером Пеллегрини в Братиславе, передает "Европейская правда"

Детали: Рютте отметил, что уже "22-23 государства" Альянса тратят минимально необходимые 2% ВВП на оборону, но есть и те, что этого до сих пор не сделали.

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"Я общаюсь с ними активно и интенсивно, чтобы убедиться, что они поторопятся и достигнут показателя в 2%. И думаю, все они должны сделать это до следующего лета", – добавил он, имея в виду саммит НАТО в Гааге в июне.

"И я говорю им: если вы не отреагируете на мои телефонные звонки, вам может позвонить очень приятный человек из Вашингтона, который, возможно, менее – ну, скажем так, имеет больше временных ограничений на то, чего он хочет достичь", – сказал генсек.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что настроен требовать от союзников по НАТО увеличения оборонных расходов до 5% ВВП.

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Новый генсек НАТО Марк Рютте и многие европейские лидеры соглашаются, что нынешнего целевого показателя в 2% уже недостаточно, чтобы Европа могла чувствовать себя в безопасности через несколько лет.

Читайте также: Трамп требует 5%: как страны НАТО увеличивали свои расходы на оборону и что будет дальше

НАТОТрамп
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