Генсек НАТО пугает Трампом старны Альянса, которые мало тратят на оборону

Генсек НАТО Марк Рютте настаивает, что все государства Альянса должны тратить не менее 2% ВВП на оборону, а иначе будут иметь дело с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: заявление Рютте на пресс-конференции с президентом Словакии Петером Пеллегрини в Братиславе, передает "Европейская правда"

Детали: Рютте отметил, что уже "22-23 государства" Альянса тратят минимально необходимые 2% ВВП на оборону, но есть и те, что этого до сих пор не сделали.

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"Я общаюсь с ними активно и интенсивно, чтобы убедиться, что они поторопятся и достигнут показателя в 2%. И думаю, все они должны сделать это до следующего лета", – добавил он, имея в виду саммит НАТО в Гааге в июне.

"И я говорю им: если вы не отреагируете на мои телефонные звонки, вам может позвонить очень приятный человек из Вашингтона, который, возможно, менее – ну, скажем так, имеет больше временных ограничений на то, чего он хочет достичь", – сказал генсек.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что настроен требовать от союзников по НАТО увеличения оборонных расходов до 5% ВВП.

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Новый генсек НАТО Марк Рютте и многие европейские лидеры соглашаются, что нынешнего целевого показателя в 2% уже недостаточно, чтобы Европа могла чувствовать себя в безопасности через несколько лет.

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