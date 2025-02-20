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Комітет ВР підтримав ідею ув’язнення представників ТЦК і ВЛК за мобілізацію з порушеннями

Ангеліна СтрашкуличЧетвер, 20 лютого 2025, 18:37
Комітет ВР підтримав ідею ув’язнення представників ТЦК і ВЛК за мобілізацію з порушеннями
Mehaniq/Depositphotos

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 19 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає позбавлення волі до 8 років для представників ТЦК і ВЛК за мобілізацію громадян із порушенням.

Джерело: голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного парламентського комітету Олександр Бакумов у коментарі "Українській правді", картка законопроєкту на сайті ВР

Пряма мова Бакумова:  "На вчорашньому (19 лютого – УП) позачерговому засіданні комітету рекомендували парламенту ухвалити (законопроєкт №12442 – УП) за основу зі скороченням строків подачі поправок та пропозицій для підготовки до другого читання на половину (тобто з 14 до 7 днів – УП).

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Це рішення було ухвалено істотної більшістю членів комітету".

Деталі: Згідно з текстом проєкту закону, якщо співробітник ТЦК під час воєнного стану умисно порушив порядок призову громадян на військову службу, він може понести покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Водночас документ передбачає, що умисне порушення порядку проведення ВЛК, яке призвело до мобілізації непридатного громадянина або звільнення придатного від призову, під час воєнного стану карається позбавленням волі від 3 до 8 років.

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Знати більше: Нові правила мобілізації. Що передбачає ухвалений Радою закон

ТЦКВерховна Рада
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