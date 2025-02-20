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Война 2025

Комитет ВР поддержал идею заключения представителей ТЦК и ВЛК за мобилизацию с нарушениями

Ангелина СтрашкуличЧетверг, 20 февраля 2025, 18:37
Комитет ВР поддержал идею заключения представителей ТЦК и ВЛК за мобилизацию с нарушениями
Mehaniq/Depositphotos

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 19 февраля поддержал законопроект, который предусматривает лишение свободы до 8 лет для представителей ТЦК и ВВК за мобилизацию граждан с нарушением.

Источник: председатель подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности правоохранительного парламентского комитета Александр Бакумов в комментарии "Украинской правде", карточка законопроекта на сайте ВР

Прямая речь Бакумова: "На вчерашнем (19 февраля – УП) внеочередном заседании комитета рекомендовали парламенту принять (законопроект №12442 – УП) за основу с сокращением сроков подачи поправок и предложений для подготовки ко второму чтению на половину (то есть с 14 до 7 дней – УП).

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Это решение было принято существенным большинством членов комитета".

Детали: Согласно тексту проекта закона, если сотрудник ТЦК во время военного положения умышленно нарушил порядок призыва граждан на военную службу, он может понести наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

В то же время документ предусматривает, что умышленное нарушение порядка проведения ВВК, которое привело к мобилизации непригодного гражданина или освобождение годного от призыва, во время военного положения наказывается лишением свободы от 3 до 8 лет.

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ТЦКВерховная Рада
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