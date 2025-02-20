Угорщина блокує нові санкції ЄС проти РФ і Білорусі

Угорщина вирішила заблокувати продовження санкцій Євросоюзу проти російських і білоруських громадян на засіданні Ради ЄС 24 лютого.

Джерело: заява глави МЗС Угорщини Петера Сійярто у Вашингтоні, якого цитує в X (Twitter) речник угорського уряду Золтан Ковач, пише "Європейська правда"

Деталі: За його словами, Угорщина не підтримає розширення санкцій ЄС проти російських і білоруських громадян, "оскільки необхідно дати час для мирних переговорів між США і Росією".

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Сійярто розкритикував Брюссель за поспішні рішення, які перешкоджають мирним зусиллям, і за порушення власних зобов'язань щодо енергетичної безпеки перед Угорщиною.

"Ми не погодимося на продовження санкцій у понеділок – у нас є час до 10 березня", – сказав він. Йдеться про санкції, термін дії яких спливає 15 березня, а рішення щодо їх продовження має бути ухвалене до 10 березня.

Сійярто також зазначив, що Європейська комісія не дотрималася своєї обіцянки включити Угорщину до переговорів про відновлення транзиту українського газу, запросивши натомість лише Словаччину та Україну. "Вони вже порушили одну з чотирьох гарантій", – сказав він.

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Як повідомлялося, Європейський Союз укотре спробував запровадити санкції проти глави Російської православної церкви, патріарха Кирила, але Угорщина заблокувала цей крок, заявив глава МЗС Петер Сійярто.

Як відомо, посли Європейського Союзу у середу, 19 лютого, погодили 16-й пакет санкцій у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України – оскільки такі рішення ухвалюються в ЄС консенсусом, то Угорщина теж повинна була дати на нього свою згоду. 16-ий пакет санкцій ще мають схвалити глави МЗС ЄС 24 лютого.