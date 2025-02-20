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Рятувальники попередили про -20°C в Карпатах, ризик обморожень та лавинної небезпеки зростає

Тетяна ОлійникЧетвер, 20 лютого 2025, 20:57
Рятувальники попередили про -20°C в Карпатах, ризик обморожень та лавинної небезпеки зростає
фото УП

Надзвичайники попередили про мороз до -20°С в Карпатах. Існує ризик обморожень та лавинної небезпеки зростає.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Увага! У Карпатах -20°C. Друзі, якщо плануєте похід у гори, будьте обережні! Мороз міцнішає, ризик обморожень та лавинної небезпеки зростає".

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Деталі: ДСНС нагадує, що в таких умовах треба одягатися багатошарово та захищати відкриті ділянки шкіри. "Перевіряйте прогноз погоди та стан маршрутів; повідомте близьких про свої плани та не вирушайте в гори наодинці; ️обов’язково завантажте мобільний застосунок "Порятунок у горах", – зазначає ДСНС.

ДСНСКарпатипогода
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