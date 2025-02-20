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Война 2025

Спасатели предупредили о -20°C в Карпатах, риск обморожений и лавинной опасности растет

Татьяна ОлейникЧетверг, 20 февраля 2025, 20:57
Спасатели предупредили о -20°C в Карпатах, риск обморожений и лавинной опасности растет
фото УП

Чрезвычайники предупредили о морозе до -20°С в Карпатах. Существует риск обморожений и лавинной опасности растет.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Внимание! В Карпатах -20°C. Друзья, если планируете поход в горы, будьте осторожны! Мороз крепнет, риск обморожений и лавинной опасности растет".

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Детали: ГСЧС напоминает, что в таких условиях надо одеваться многослойно и защищать открытые участки кожи. "Проверяйте прогноз погоды и состояние маршрутов; сообщите близким о своих планах и не отправляйтесь в горы в одиночку; ️обязательно загрузите мобильное приложение "Спасение в горах", – отмечает ГСЧС.

ГСЧСКарпатыпогода
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