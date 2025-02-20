В Ізраїлі вибухнули три порожніх автобуси: терористи, ймовірно, переплутали час детонації
В Ізраїлі в місті Бат-Ям вибухнули три порожні автобуси, поліція допускає версію теракту.
Джерело: Times of Israel
Деталі: У муніципалітеті Бат-Яму кажуть, що автобуси "дивом прибули на парковку за мить до вибухів".
Поліція заявляє, що інцидент ймовірно є терористичною атакою, втім розглядає всі варіанти.
Кілька ЗМІ, із посиланням на власні джерела в органах безпеки, кажуть, що загалом виявили п'ять вибухових пристроїв, які здетонували або були знешкоджені. Усі вони були обладнані таймерами, які мали спрацювати вранці в п’ятницю, коли автобуси вийдуть на лінію. Вибухівка, скоріш за все, була саморобна.
Крім того, як повідомляється, що принаймні на одному з не підірваних пристроїв вагою п'ять кілограмів було написано: "Помста з Тулькарм" – місто на Західному березі річки Йордан, де ЦАХАЛ нещодавно провів широкомасштабну антитерористичну операцію.
Після вибухів автобусів у Бат-Ямі міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що доручив ЦАХАЛу посилити свої операції на Західному березі річки Йордан.
З 21 січня ЦАХАЛ проводить масштабний наступ на півночі Західного берега річки Йордан під назвою "Залізна стіна".