В Ізраїлі вибухнули три порожніх автобуси: терористи, ймовірно, переплутали час детонації

В Ізраїлі в місті Бат-Ям вибухнули три порожні автобуси, поліція допускає версію теракту.

Джерело: Times of Israel

Деталі: У муніципалітеті Бат-Яму кажуть, що автобуси "дивом прибули на парковку за мить до вибухів".

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Поліція заявляє, що інцидент ймовірно є терористичною атакою, втім розглядає всі варіанти.

Кілька ЗМІ, із посиланням на власні джерела в органах безпеки, кажуть, що загалом виявили п'ять вибухових пристроїв, які здетонували або були знешкоджені. Усі вони були обладнані таймерами, які мали спрацювати вранці в п’ятницю, коли автобуси вийдуть на лінію. Вибухівка, скоріш за все, була саморобна.

фото - times of israel

Крім того, як повідомляється, що принаймні на одному з не підірваних пристроїв вагою п'ять кілограмів було написано: "Помста з Тулькарм" – місто на Західному березі річки Йордан, де ЦАХАЛ нещодавно провів широкомасштабну антитерористичну операцію.

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Після вибухів автобусів у Бат-Ямі міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що доручив ЦАХАЛу посилити свої операції на Західному березі річки Йордан.

З 21 січня ЦАХАЛ проводить масштабний наступ на півночі Західного берега річки Йордан під назвою "Залізна стіна".